Valkā konflikta laikā sadur cilvēku

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 23. augusta līdz 26.augustam, saņemta informācija par 269 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemti trīs Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu. Reģistrēti 21 ceļu satiksmes negadījumi, bez cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 13 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 2 bija automašīnu šoferi un 9 velosipēda vadītāji. Noformēti 277 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 183 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti vairāki nodarījumi pret personas dzīvību un veselību. 23.augustā Priekuļu novadā, kādā īpašumā, konflikta laikā, kādam vīrietim nodarīti miesas bojājumi, cietušais nogādāts medicīnas iestādē, savukārt Alojas novadā, kādā īpašumā, alkohola koplietošanas laikā izcēlies savstarpējs konflikts, kā rezultāta cietusi viena persona, bet Valkā, konflikta laikā, vīrietis ar nazi nodarījis miesas bojājumus kādai personai, jāpiebilst, ka konfliktā iesaistītās personas manāmā alkohola reibumā. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Tāpat Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Laika posmā no 21.augusta līdz 22.augustam Vecpiebalgas novadā, nozagts gaisa kompresors un dažādi makšķerēšanas piederumi, materiālie zaudējumi 521 eiro, policijā uzsākts kriminālprocess. 25.augustā Valmierā, nozagts nepieslēgts sieviešu tipa velosipēds, melnā krāsā ar brūnas krāsas sēdekli. Materiālos zaudējumus precizē.

Laika posmā no 24. augusta līdz 25.augustam Varakļānu novadā, pagaidām nenoskaidrota personas izdemolējušas automašīnu – izsisti logu stikli, sadurtas riepas. Policija skaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.