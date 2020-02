Valkā konflikta laikā sadur vīrieti. Smiltenes novadā aiztur autovadītāju bez tiesībām un 2,08 promiļu reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 31.janvāra līdz 03.februārim, saņemta informācija par 195 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 34 ceļu satiksmes negadījumi, kur piecos no gadījumiem piecas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 9 transportlīdzekļu vadītāji – seši automašīnu vadītāji, trīs velosipēda vadītāji. Noformēti 190 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 101 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

2.februārī tika saņemta informācija, ka Valkas novadā, Valkā, kādā īpašumā, ir vīrietis ar durtu brūci. Izbraucot policijas norīkojumam, noskaidrots, ka alkohola koplietošanas laikā starp divām personām izcēlies konflikts, kā rezultātā vīrietim nodarīti miesas bojājumi - durta brūce sēžas rajonā. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kur cietuši motociklisti. Jāpiebilst, ka šāda situācija ir netipiska februārī, biežāk šādi negadījumi tiek reģistrēti pavasarī un vasarā.

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, uz autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža ( Ainaži), kāds vīrietis, vadot motociklu, izraisīja sadursmi ar automašīnu “Audi”. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Savukārt Alūksnes novadā, Liepnas pagastā, kāds vīrietis, braucot ar mopēdu, krita un guva traumas. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē.

Izmantojot satiksmē motociklus, aicinām pievērst uzmanību ceļu stāvoklim, jo daudzviet ceļa segums var būt mitrs un apledojis, kas palielina bremzēšanas ceļa garumu, un, neizvēloties piemērotu braukšanas ātrumu, apstāties laikus var neizdoties. Tāpat motociklu vadītājus aicinām arī parūpēties par savu drošību, izmantojot motociklu vadīšanai speciāli paredzētu ekipējumu - apģērbu un aizsargķiveri.

Aizvadītajā nedēļas nogalē, laika posmā no 31.janvāra līdz 03.februārim, policija Vidzemē aizturēja 9 dzērājšoferus un noformēja 101 administratīvā pārkāpuma protokolu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Jāpiebilst, ka trīs automašīnu vadītāji pie stūres sēdušies bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt viens transportlīdzekļa vadītājs nogādāts medicīnas iestādē narkotisko un psihotropo vielu lietošanas fakta pārbaudei.

1.februārī Amatas novadā, Nītaures pagastā, kāds vīrietis, vadīja automašīnu, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā – 2,25 promiles. Tāpat Smiltenes novadā, Bilskas pagastā, kāds šoferītis vadīja automašīnu, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams 2,08 promiļu reibumā. 2.februārī Valmierā, kāds autovadītājs, pie stūres sēdies bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams pamatīgā alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatēja 2,27 promiles.

Aicinām iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un situācijās, kad rodas pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres sēdies reibumā, ziņot Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.