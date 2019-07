Aizvadītajās dienās, laika posmā no 19. jūlija līdz 22.jūlijam, saņemta informācija par 295 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 42 ceļu satiksmes negadījumi, kur piecos no gadījumiem ir sešas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 20 transportlīdzekļu vadītāji, no 13 septiņi bija automašīnu šoferi, viens motocikla, un pieci velosipēda vadītāji, bet viena persona nogādāta medicīnas iestādē alkohola ekspertīzes veikšanai. Noformēti 187 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 125 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu, viens par protokols noformēts par agresīvu braukšanu.

19.jūlijā pulksten 16:00 Limbažos, Zāles ielā, notika divu automašīnu sadursme. Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Volvo” vadītāja neievēroja ceļu zīmes “Dodiet ceļu” prasības, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar “Škoda” transportlīdzekli. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Škoda” vadītāja, kura tika nogādāta uz slimnīcu. Policija skaidro notikušā apstākļus.

19.jūlijā Burtnieku novadā kāda līdz šim brīdim nenoskaidrota persona, izsitot “Volvo” automašīnas stiklu, no tās salona nozaga rokas somu, kurā atradās mobilais telefons un dokumenti. Materiālie zaudējumi vērtējami 285EUR vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

20.jūlijā pulksten 9:00 Cēsīs, Lenču ielā, kāda velosipēdiste neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu un krita, kā rezultātā guva miesas bojājumus. Tāpat vēl viens ceļu satiksmes negadījums Cēsīs ar velosipēdu reģistrēts 21.jūlijā pulksten 18:50, kur Vienības laukumā sieviete, krītot no transportlīdzekļa, guvusi traumas. Abas cietušās tika nogādās medicīnas iestādē.

20.jūlijā pulksten 15:30 Burtnieku novada Matīšu pagastā uz doto brīdi nezināms automašīnas “Mitsubishi” vadītājs iebrauca grāvī un pameta notikuma vietu. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas pasažieris, kurš nogādāts ārstniecības iestādē. Policija turpina izmeklēt notikušo.

20.jūlijā Limbažu pagastā, atlaužot automašīnas “Ford Transit” durvis, no transportlīdzekļa nozagts elektroģenerators. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

20.jūlijā Valkā no kāda tirdzniecības preču veikala noliktavas, kāds vīrietis nozaga alkoholu aptuveni 506 Eur vērtībā. Veicot procesuālās darbības, vainīgā persona tika atrasta un aizturēta. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

19.jūlijā Kauguru pagastā kāds vīrietis vadīja automašīnu “Honda” būdams 3,13 promiļu stiprā reibumā, bet Matīšu pagastā policija apturēja “Audi” vadītāju, kuram konstatēja 2,28 promiles un braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt Zeltiņu pagastā “VW Passat” vadītājs sēdies pie stūres 1,96 promiļu reibumā un bez tiesībām.

20.jūlijā Naukšēnos policija apturējusi kādu “Peugeot” vadītāju 2,31 promiļu reibumā, bet Varakļānos konstatēts, ka kāds “BMW” vadītājs piedalās ceļu satiksmē bez tiesībām un būdams 3,22 promiļu reibumā.

21.jūlijā Tirzas pagastā tika apturēts “VW Golf” vadītājs, kurš bez tiesībām vadīja transportlīdzekli 3,06 promiļu reibumā. Līdzīgu pārkāpumu veicis kāds vīrietis Limbažos, kurš 2,44 promiļu reibumā un bez tiesībām sēdās pie transportlīdzekļa stūres. Visiem pārkāpējiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.