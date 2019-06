Valkā reģistrēti vairāki pārkāpumi par alkoholisku dzērienu pārdošanu nepilngadīgām personām

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 76 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti septiņi ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi automašīnas vadītāji. Noformēti 79 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 50 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Pārgaujas novadā no neizslēgta dzīvokļa nozagts mobilais telefons “Samsung”, bet Limbažu novadā no kāda īpašuma pagalma nozagti 14 iepakojumi flīžu. Savukārt naktī uz 13.jūniju Alūksnē kāda nenoskaidrota persona pie mājas nozaga bez uzraudzības atstātu velosipēdu. Policija skaidro lietu apstākļus un materiālos zaudējumus. Policija aicina neatstāt savas mantas bez uzraudzības, kā arī gādāt, lai mājoklis ir aizslēgts un nepieejams svešām personām.

12.jūnijā Valkas novadā policija veica pārbaudes vairākās tirdzniecības vietās saistībā ar preču aprites noteikumu ievērošanu. Kopumā tika pārbaudītas septiņas tirdzniecības vietas, no kurām divās iestādēs Valkā tika reģistrēti noteikumu pārkāpumi par alkoholisku dzērienu pārdošanu nepilngadīgām personām. Abos gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Valsts policija atgādina, ka alkoholiskus dzērienus, enerģijas dzērienus, kā arī tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties iepriekšminētās preces, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

12.jūnijā pulksten 11:47 Vecpiebalgas novada Inešu pagastā, autoceļa posmā Vacpiebalga-Skujene, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Renault”, būdams 2,19 promiļu lielā alkohola reibumā. Savukārt pulksten 15:06 Gulbenē, Lauku ielā, policija apturēja “VW Transporter” vadītāju. Tika konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs sēdies pie stūres stiprā alkohola reibumā – 2,06.promiles. Abiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.