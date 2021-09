Valkā uzdarbojušies velosipēdu zagļi

Pagājusī nedēļa vairākiem valcēniešiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu namos Raiņa un Merķeļa ielā, bijusi rūgtuma pilna. Proti, no vairākiem pagrabiem cilvēkiem ir nozagti velosipēdi. Pēc pašu iedzīvotāju nostāstiem secināms, ka zaglis vai zagļu grupu (to skaidro policija) interesējuši tikai vīriešu un BMX tipa velosipēdi.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne informē, ka laikā no aizvadītās sestdienas, 11. septembra, līdz otrdienai,14. septembrim, pulksten 12 Valkā, Raiņa ielā, nenoskaidrota persona, iekļuva divos mājas pagrabos un nozaga velosipēdus – no viena pagraba divus, bet no otra vienu. Savukārt kādā citā adresē no mājas kāpņutelpas nozaga nepieslēgtus velosipēdus un vienu skrejriteni. Policijā uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti apstākļi.

Jāatzīst, policijas sniegtā informācija ir visnotaļ skopa, bet “Ziemeļlatvija” sazinājās ar cilvēkiem, kuriem nozagti braucamie. Par notikušo otrdien cilvēki diskutēja sociālajos tīklos.

Dēla Šona melnas krāsas BMX tipa velosipēds nozagts valcēnietes Antas Starjas ģimenei. Santa stāsta, ka dēla velosipēds stāvējis vecmammas pagrabā Merķeļa ielā 13.

“Mums sava pagraba nav, tāpēc izmantojam mammas pagrabu dažu mantu uzglabāšanai. Pēc notikušā sirds visvairāk sāp bērnam, jo ar riteni braukāja gandrīz katru dienu. Tie nelieši, kam roka cēlās to izdarīt, tiks atrasti un saukti pie atbildības,” cer Santa. Viņa vēl piebilst, ka turpat pagrabā stāvēja arī mammas sieviešu tipa velosipēds, kas garnadžus neinteresēja.

Aprunājoties ar vēl dažiem Merķeļa 13. daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem, izdevās uzzināt, ka, pēc iedzīvotāju domām, šo zādzību pastrādājuši zinātāji, jo it kā tieši zādzības naktī pagraba ārdurvis nav bijušas aizslēgtas. Turklāt pagrabs nav sadalīts pa kāpņu telpām, to brīvi var izstaigāt no viena gala līdz otram. Iedzīvotāji domā, ka ir uzdarbojušies vairāki zagļi, jo naktī no pirmdienas uz otrdienu ap vieniem redzēti staigājam trīs aizdomīgi tipi tumšā apģērbā ar kapucēm galvā. Iedzīvotāji pieļauj, ka nozagtie velosipēdi, visticamāk, jau nogādāti igauņu pusē. Kāds min, ka, iespējams, tie nodoti kādā no Valgas lombardiem. Daudzdzīvokļu nama iemītnieki spriež, ka pēdējos gados šī ir pirmā zādzība, kurā cietuši mājas iedzīvotāji. Viņi atceras, ka padomju gados itin bieži tika apzagti pagrabi un kāpņu telpas, bet kaut kas tāds kā tagad piedzīvots pirmo reizi.

Der zināt

Lai palielinātu velosipēdu īpašnieku aizsardzību pret velosipēdu zādzību, kā arī lai nodrošinātu reģistrēto velosipēdu papildu identifikāciju, reģistrējot velosipēdu vai arī iepriekš Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrēta velosipēda īpašniekam ir radīta iespēja saņemt velosipēda reģistrācijas uzlīmi.

Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga un tā izmantošanai OCTA nav nepieciešama. Velosipēdu var reģistrēt e-CSDD, jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā (izņemot tehniskās apskates stacijas) vai izmantojot CSDD mobilo aplikāciju.

Velosipēdu bez rāmja numura CSDD nereģistrē.

Reģistrējot velosipēdu, tiek izdarīts ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Velosipēda reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments izsniegts netiek.

Velosipēdus reģistrē īpašumā personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju. Velosipēda reģistrāciju nepilngadīgas (16 līdz 18 gadus vecas) personas īpašumā veic aizbildnis.

Ja velosipēds reģistrēts CSDD un tas nozagts, iedzīvotājiem iesaka: