Valkas novadā autovadītājs braucis alkohola reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 18.oktobra līdz 21.oktobrim, saņemta informācija par 242 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 34 ceļu satiksmes negadījumi, kur sešos no gadījumiem ir sešas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies desmit transportlīdzekļu vadītāji – četri automašīnas vadītāji, četri velosipēdisti un viens kvadricikla vadītājs, savukārt viena persona lietojusi alkohola pēc ceļu satiksmes negadījuma. Noformēti 210 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 132 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

18.oktobrī konstatēts, ka laika posmā no 5. līdz 18.oktobrim Limbažu novadā no īpašuma nozagta stiklplasta laiva. Materiālie zaudējumi noteikti 500 EUR apmērā. Uzsākts kriminālprocess.

19.oktobrī pulksten 14:00 Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā smagās kravas automašīnas “Scania” vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ierodoties policijai, konstatēts, ka vadītājs pēc notikuma lietojis alkoholu, kā rezultātā bijis 2,25 promiļu reibumā.



Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 EUR un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

19.oktobrī pulksten 17:30 Amatas novadā, autoceļa Drusti-Dzērbene-Skujene 30.kilometrā, “Opel Vectra” vadītājs izraisīja ceļu satiksmes negadījumu būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis bijis 2,13 promiļu reibumā, braucis bez jebkāda veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām un nobraucis no ceļa braucamās daļas, ka rezultātā iebraucis grāvī un apgāzies. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas pasažiere, kura nogādāta uz ārstniecības iestādi. Policija skaidro lietas apstākļus.

Valsts policija atgādina, ka ir aizliegts sēsties pie stūres alkohola reibumā. Tas ne tikai apdraud paša vadītāja dzīvību, bet arī apkārtējo līdzcilvēku drošību.



19.oktobrī pulksten 19:53 Madonā, Saules ielā, automašīnas “BMW” vadītāja uzbrauca virsū gājējai, kura tobrīd šķērsoja ceļa braucamo daļu tam neparedzētajā vietā. Cietusī nogādāta medicīnas iestādē. Konstatēts, ka gājēja bijusi 2,00 promiļu reibumā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.



20.oktobrī pulksten 13:26 Valkā automašīnas “VAZ” vadītājs neievēroja drošu braukšanas intervālu, kā rezultātā aizķēra tajā pašā virzienā braucošo velosipēdisti. Cietusī nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.



20.oktobrī pulksten 16:15 Cēsīs, Ata Kronvalda ielā, policija apturēja “Audi” vadītāju, kuram konstatēja 2,88 promiļu smagu alkohola reibumu, kā arī sēšanos pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Pēc pārrunu vešanas noskaidrots, ka automašīnas vadītājs neilgi pirms policijas apturēšanas uzbraucis apgaismes stabam to bojājot un aizbraucis par to neziņojot likuma noteiktajā kārtībā.

20.oktobrī pulksten 17:30 Raunas novadā, autoceļa posmā Rauna-Drusti-Jaunpiebalga, traumas guva kāds velosipēdists, kurš strauji bremzējot krita. Cietušais vērsies pēc medicīniskās palīdzības.



Aizvadītajās dienās pie automašīnu stūres kopumā sēdušies četri vadītāji, savukārt viens lietojis alkoholu pēc ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas. 18.oktobrī pulksten 14:28 Cēsīs, Gaujas ielā, policija apturēja kādu vīrietis, kurš braucis ar kvadriciklu, būdams alkohola reibumā. Vīrietim konstatēts 2,68 promiļu reibums.



19.oktobrī pulksten 07:55 Valkas novadā, autoceļa Smiltene-Valka 39.kilometrā, ceļu satiksmes noteikumus pārkāpa “Opel Astra” vadītājs, kurš bija 1,64 promiļu reibumā. Vakara pusē tika saņemta informācija no iedzīvotājiem, ka Gulbenes novada Līgo pagastā atrodas “VW Passat” vadītājs, kurš ar savu braukšanas stilu apdraud citus satiksmes dalībniekus. Pulksten 22:49 minētā automašīna tika apturēta ceļa posmā Tirza-Jaungulbene-Liede. Konstatēts, ka mašīnai uzlikta cita transportlīdzekļa valsts numura zīme, kā arī vadītājs braucis bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām un 1,61 promiļu reibumā.

Savukārt 20.oktobrī pulksten 09:10 Valmierā, Lucas ielā, apturēts “Audi A4” vadītājs, kurš piedalījās ceļu satiksmē, būdams 1,44 promiļu reibumā.