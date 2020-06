Valkas novadā satiksmes negadījumā cieš motociklists

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 05. jūnija līdz 08.jūnijam, saņemta informācija par 237 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 32 ceļu satiksmes negadījumi, kur deviņos no gadījumiem 11 cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 4 automašīnu vadītāji. Noformēti 194 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 135 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.



5.jūninā Cēsu novadā, Vaives pagastā uz autoceļa Cēsis – Rāmuļi – Bānūži 13. kilometrā vīrietis, vadot motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.

5.jūnijā Valkas novadā, Valkas pagastā uz autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka), kāds vīrietis, vadot motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.

7.jūnijā Madonas novadā, Mētrienas pagastā, kāda persona, vadot automašīnu “Audi”, iebrauca ceļa norobežojušā barjerā un pēc tam, trieciena rezultātā, ieslīdēja grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

7.jūnijā Cēsu novadā, Cēsīs, Gaujas ielā, kāds vīrietis, vadot automašīnu “BMW”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.

Laika posmā no 5.jūnija līdz 6.jūnijam Mazsalacas novadā, kādā īpašumā, noraujot piekaramo atslēgu, iekļūts garāžā un nozagts mopēds. Zaudējumi 600 eiro. Policijā sākts kriminālprocess. Tāpat arī Mazsalacā, sabojājot pagalmā esošā šķūnīša durvju slēdzeni, nozagts motorollers un laivas motors. Apstākļus un materiālos zaudējumus precizē. Policijā sākts kriminālprocess.

7.jūnijā konstatēts, ka Rūjienas novadā, Rūjienā, kādā īpašumā, no mājas pagalma, brīvi piekļūstot, nozagta automašīna “VAZ”. Materiālie zaudējumi 600 eiro. Policijā sākts kriminālprocess.