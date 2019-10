Valkas pagastā sieviete nobrauca no ceļa braucamās daļas

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 25.oktobra līdz 28.oktobrim, saņemta informācija par 228 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 27 ceļu satiksmes negadījumi, kur piecos no gadījumiem ir piecas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 11 transportlīdzekļu vadītāji – astoņi automašīnas vadītāji un trīs velosipēdisti. Noformēti 257 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 158 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

26.oktobrī pulksten 12:10 Valkas novadā, Valkas pagastā uz autoceļa Valka – Pedele – Ērģeme 5. kilometrā, kāda sieviete, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un grāvī apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītāja, nogādāta medicīnas iestādē.

26.oktobrī, Valmierā, Rīgas ielā vīrietis, vadot automašīnu “VW Touran”, uzbrauca gājējai, kura ceļa braucamo daļu šķērsoja pa gājēju pāreju. Ceļu satiksmes negadījumā cieta gājēja, kur nogādāta medicīnas iestādē.



Savukārt Salacgrīvas novadā, kāds motociklists kritis un guvis miesas bojājumus. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Tāpat Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi, kur uz braucošām automašīnām stiprā vēja dēļ uzkrituši koki. Ceļu satiksmes negadījumos nav cietuši cilvēki, bojātas automašīnas.

Aizvadītajās dienās pie automašīnu stūres kopumā sēdušies astoņi vadītāji. 25.oktobrī Madonas novadā vīrietis, vadot automašīnu “Volvo” atpakaļgaitā, uzbrauca stāvēšanai novietotai dienesta automašīnai “Škoda”. Policija, pārbaudot autovadītāju, konstatēja, ka šoferītis pamatīgā alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatēja 2,34 promiles.

Beverīnas novadā. Brenguļu pagastā pa autoceļu Valmiera – Brenguļi – Bikseja 1. kilometrā, vīrietis vadīja automašīnu “Chrysler”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams 1,28 promiļu reibumā, bet Gulbenes novadā, kāds “Opel” vadītājs pie stūres sēdies, būdams 2,5 promiļu reibumā, kā arī bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Tāpat Varakļānos, kāds autovadītājs, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams 2,65 promiļu reibumā, vadīja automašīnu “VW Passat’.

Valsts policija uzsver – alkohols un jebkāda transportlīdzekļa vadīšana ir pilnīgi nesavienojamas lietas! Ja esi lietojis alkoholu – pie stūres nesēdies! Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj citiem braukt reibumā!