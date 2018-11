Valsts policija atgādina, ka par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, — uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz piecdesmit pieciem eiro, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.

Ieteicams, ka situācijās, kurās noticis neliels ceļu satiksmes negadījums, proti, negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, nav cietušās personas, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai vai negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu, var tikt sastādīts saskaņotais paziņojums bez policijas klātbūtnes.