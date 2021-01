Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par ģimenes ārsta Jakovina darbību

Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi par ģimenes ārsta Jura Jakovina profesionālo darbību, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Resoriskā pārbaude ir sākta par faktu. Tāpat policija no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar Covid-19.

Pēc dokumentu izvērtēšanas un citu darbību veikšanas policija lems par tālāku rīcību.

Patlaban nav zināms, vai pēc pārbaudes par ārsta rīcību varētu sākt kriminālprocesu. Aģentūra LETA pārliecinājās, ka Krimināllikumā ir divas normas, kas saistītas ar epidemioloģisko drošību. Likums paredz atbildību par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, ja tā rezultātā izraisītas smagas sekas, kā arī par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu.

Tāpat normatīvie akti paredz administratīvus sodu par epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu. Privātpersonām normatīvie akti paredz naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro. Juridiskās personas var sodīt ar 140 līdz 5000 eiro lielu sodu.

Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi izmeklēšanas laikā ieguvuši informāciju, ka Jakovins, kurš pacientus pieņem gan Valmierā, gan Rencēnos, ir veicis pacientu aprūpi ar Covid-19 saslimšanas simptomiem.

Visi pacienti, kas kontaktējušies ar šo ģimenes ārstu, tai skaitā bijuši vizītē pie ārsta no pagājušā gada 27.decembra līdz šā gada 11.janvārim, ir noteikti par tuvām kontaktpersonām un viņiem jādodas mājas karantīnā.

Par augsta riska kontaktpersonām ir noteikti visi cilvēki, kas kontaktējušies ar saslimušo tuvāk par diviem metriem un ilgāk par 15 minūtēm.