Valsts policija veic kontrolpirkumus Vidzemē, Valkā noformēti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas apsekoja dažādas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot enerģijas dzērienus, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām, kopumā tika pārbaudītas 149 tirdzniecības vietas.

Laika posmā no 1.janvāra līdz 31.jūlijam Valsts policijas Vidzemes reģiona apkalpojamā teritorijā tika īstenoti 20 reidi vairākās tirdzniecības vietās, lai pārbaudītu, vai nepilngadīgām personām netiek pārdots alkohols, cigaretes un enerģijas dzērieni. Veicot kontrolpirkumus, konstatēts, ka vairākās tirdzniecības vietās nepilngadīgām personām tika pārdoti tabakas izstrādājumi, enerģijas dzēriens, kā arī alus un sidrs. Minētajā laika posmā Vidzemes apkalpojamā teritorija noformēts 42 administratīvā pārkāpuma protokoli par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā Valmieras PI – 15, Valkas un Madonas PI – 9, Gulbenes un Cēsu PI – 4, savukārt Limbažu PI – 1, bet Alūksnes PI nav noformēts neviens protokols, kopumā tika pārbaudītas 149 tirdzniecības vietas.

Policija atgādina, ka par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgām personām tiek piemērots naudas sods – pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskām personām no 700 līdz 1400 eiro. Savukārt par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgās personas rīcībā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem tiek piemērots naudas sods – pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrada personu apliecinošu dokumentu. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un pārbaudīt vai persona ir pilngadīga. Valsts policija atgādina, ka šādi kontrolpirkumi ir notikuši jau iepriekš un notiks arī turpmāk.