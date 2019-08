Valsts policijas Valkas iecirknis aicina atsaukties aculieciniekus

28.jūlijā, ap pulksten 15:50, Valkas novadā, Valkas pagastā, mazdārziņu kooperatīvā, nenoskaidrots vadītājs, vadot kvadriciklu, neizvēlējās manevram atbilstošu, drošu braukšanas ātrumu, netika galā ar kvadricikla vadību, nobrauca no braucamās daļas un uzbrauca sētai, bojājot to. Vadītājs notikuma vietu atstāja, neziņojot par to likuma noteiktā kārtībā.

Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, tāpat aicinām atsaukties pašu transportlīdzekļa vadītāju, kurš pameta negadījuma vietu, zvanot pa tālruņa numuru 110 vai 64772202, vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.