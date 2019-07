Variņu pagastā aptur dzērājšoferi

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 26. jūlija līdz 29.jūlijam, saņemta informācija par 341 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 39 ceļu satiksmes negadījumi, kur astoņos no gadījumiem ir desmit cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 17 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 6 bija automašīnu šoferi un 11 velosipēda vadītāji. Noformēti 237 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 147 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Laikā no 26.jūlija līdz 29.jūlijam Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tika apturēti seši automašīnu vadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā, no tiem trīs autovadītāji ceļu satiksmē piedalījās bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

27.jūlijā Smiltenes novadā, Variņu pagastā vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrieša izelpā konstatēja 1,72 promiles. 28.jūlijā neilgi pēc pusnakts, Apes novadā, Gaujienas pagastā vīrietis, vadīja automašīnu “Volvo”, bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām, būdams 2 promiļu reibumā, bet Valmierā, Stacijas ielā kāds “Mazda” vadītājs ceļu satiksmē piedalījās, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kriminālsoda lieguma laikā. Šoferītim izelpā konstatēja 0,39 promiles. Visiem autovadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26. jūlijā pulksten 13:49, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā uz vietējās nozīmes ceļa, sieviete, vadot automašīnu “Kia”, izraisīja sadursmi ar automašīnu “VW”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Kia” vadītāja, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

26.jūlijā pulksten 16:58, Madonas novadā, Praulienas pagastā kāds vīrietis, vadot automašīnu “Passat”, netika galā ar tās vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.

26.jūlijā pulksten 22:05, Alojas novadā, Staiceles pagastā uz autoceļa Staicele – Mazsalaca 12. kilometrā sieviete, vadot automašīnu “Volvo”, uzbrauca velosipēdistam. Cietušais velosipēdists nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

27.jūlijā pulksten 01:14, Limbažos, Jūras ielā vīrietis, vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus. Vīrietis nogādāts medicīnas iestādē.

27.jūlijā pulksten 15:15 Cēsu novadā, Cēsīs, Piebalgas un Lapsu ielas krustojumā notika sadursme starp mopēdu “Honda” un automašīnu “BMW”. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta mopēda vadītājs, cietušajam sniegta medicīniskā palīdzība. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

28.jūlijā pulksten 13:20 Pārgaujas novadā, Raiskuma pagastā uz vietējās nozīmes ceļa vīrietis, vadot motociklu, krita un guva miesas bojājumus. Vīrietis nogādāts medicīnas iestādē.