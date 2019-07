Variņu pagastā aptur "VW Multivan" vadītāju 1.52 promiļu reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 5. jūlija līdz 8.jūlijam, saņemta informācija par 191 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 26 ceļu satiksmes negadījumi, kur trijos no gadījumiem ir četras cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 13 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem septiņi bija automašīnu šoferi, viens mopēda vadītājs un pieci velosipēda vadītāji. Noformēti 322 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 203 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu, viens par protokols noformēts par agresīvu braukšanu.

5.jūlijā pulksten 9:55 Valmierā, Mazā Stacijas ielā, automašīnas “Volvo” vadītājs uzbrauca gājējai, kura tajā brīdī šķērsoja ielu pa gājēju pāreju. Cietusī sieviete nogādāta ārstniecības iestādē. Policija skaidro notikušo.

5.jūlijā tika saņemta informācija no medicīnas iestādes par cietušām personām, kuras pulksten 7:40 Amatas novada Drabešu pagastā avarēja, iebraucot grāvī. Sākotnējā informācija liecina, ka “Chrysler” vadītājs zaudēja kontroli pār transportlīdzekli un nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebraucis grāvī. Negadījumā cieta automašīnas vadītājs un divi pasažieri. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.

6.jūlijā pulksten 11:45 Naukšēnu novada Koņu pagastā automašīnas “Toyota” vadītāja nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītāja, kura tika nogādāta medicīnas iestādē.

7.jūlijā pulksten 13:54 saņemta informācija, ka Cēsu novada Vaives pagastā, brīvi piekļūstot īpašumam, nozagti 200 m3 kokmateriāli. Materiālie zaudējumi vērtējami 720 EUR apmērā. Policija turpina skaidrot notikušo.

Laika posmā no 22.jūnija līdz 7.jūlijam Valmierā no kāda īpašuma nozagtas vairākas mantas – ripzāģis, skrūvspīles un ūdens sūknis. Materiālie zaudējumi vērtējami 410 EUR apmērā. Policija skaidro lietas apstākļus.

Laikā no 5.jūlija līdz 8.jūlijam Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tika apturēti septiņi automašīnu vadītāji, kuri bija sēdušies pie stūres alkohola reibumā, no tiem četri transportlīdzekļa vadītāji ceļu satiksmē piedalījās bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām.

6.jūlijā Limbažu novadā, Pāles pagastā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Audi” būdams 1,08 promiļu reibumā, bet Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgā pa Gaismas ielu vīrietis, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vadīja automašīnu “Mazda”. Vīrieša izelpā konstatēja 2,20 promiles. Savukārt Cēsīs kāds “Renaul” vadītājs braucis pa zālāju, būdams 1,59 promiļu stiprā reibumā.

7.jūlijā Alūksnē, Lielā ezera ielā, policija apturēja “Audi A4” vadītāju, kurš sēdies pie stūres 2,35 promiļu reibumā, bet Smiltenes novada Variņu pagastā sodu par braukšanu 1,52 promiļu reibumā un bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām saņēma kāds “VW Multivan” vadītājs. Visiem pārkāpējiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.