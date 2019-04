Variņu pagastā dzērājšoferis nepakļaujas policijas prasībām

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 98 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 11 ceļu satiksmes negadījumi, kur divos no gadījumiem ir 2 cietušas personas Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas vadītājs. Noformēti 59 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes noteikumu jomā, no kuriem 29 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

16.aprīlī pulksten 15:18 Amatas novadā, Drabešu pagastā autoceļa A2 75. kilometrā, kāds 1987.gadā dzimis vīrietis vadot motociklu “YAMAHA” neievēroja drošu distanci, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar automašīnu “VW CARAVELLE”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motocikla vadītājs. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Aizvadītajā diennaktī, pateicoties iedzīvotāju zvaniem, policijai izdevās apturēt, kādu automašīnas vadītāju, kurš pie stūres sēdušies alkohola reibumā. 16.aprīlī pulksten 19:40 tika saņemts zvans, ka Smiltenes novadā Variņu pagastā, nenoskaidrots vadītājs, ar zaļas krāsas automašīnu “AUDI” agresīvi piedalās ceļu satiksmē, iespējams, alkoholisko dzērienu iespaidā. Neilgi pēc tam policijai izdevās šoferi aizturēt un, veicot alkohola pārbaudi, apstiprinājās aculiecinieku bažas – 34 gadus vecais šoferis pie stūres sēdies pamatīgā alkohola reibumā. Viņa izelpā tika konstatētas 2,21 promiles. Automašīnas šoferis ļaunprātīgi nepakļāvās policijas likumīgajām prasībām doties uz dienesta automašīnu. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

16.aprīlī pulksten 13:50 Alūksnes novadā Alūksnē, pa Annas ielu virzienā no Helēnas ielas, 1984.gadā dzimis vīrietis vadot automašīnu “Opel Zafira”, centās izvairīties no gājēja, kas pēkšņi izlēca uz ceļa braucamās daļas, un šīs darbības rezultātā uzbrauca ielas malā stāvošajam transportlīdzeklim “VW Golf”, taču Opel vadītājs tomēr nespēja izvairīties no gājēja un uzbrauca, 1987.gadā dzimušam vīrietim. Policija konstatēja, ka gājējs, iespējams, pa ceļa braucamo daļu pārvietojies 2,88 promiļu reibumā un notikuma vietu pametis neziņojot par to likuma noteiktā kārtībā. Policija skaidro notikušā apstākļus.