Vidzemē aizvadītas traģiskas svētku brīvdienas

Aizvadītajās sešās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22.jūnija plkst. 6.30 līdz 28.jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma 129 izsaukumus – 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, 90 uz glābšanas darbiem un vēl 17 izsaukums bija maldinājums.

Trešdien plkst. 11.14 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Cēsīm, kur piecstāvu dzīvojamās mājas vienā no dzīvokļiem virtuvē bija piededzis katliņš, radot spēcīgu sadūmojumu, kā rezultātā bija nostrādājis dūmu detektors. Ugunsdzēsēji glābēji no sadūmojuma izglāba vienu cilvēku un suni, bet no ēkas evakuēja vēl 18 cilvēkus. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 12.04.



Līgo dienas vakarā un naktī ugunsdzēsēji glābēji Vidzemē saņēma sešus izsaukumus.



Traģiskākais Jāņu nakts un aizvadīto brīvdienu ugunsgrēks notika Burtnieku novadā. Naktī no trešdienas uz ceturtdienu plkst. 01.16 VUGD saņēma informāciju, ka Burtnieku novadā deg dzīvojamā māja. Jau tuvojoties notikuma vietai, ugunsdzēsēji glābēji redzēja liesmas un lielus dūmus. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāva koka dzīvojamā mājā ar mansardu trijās no četrām istabām jau ir iebrucis pārsegums un tās deg ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās pārmeklēt vienu istabu, bet cilvēki tajā neatradās. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no degošās mājas bija izglābies viens cilvēks. Dzēšanas darbu laikā, pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji glābēji atrada četrus bojāgājušos. Kopējā degšanas platība bija 100 m2. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās 11 ugunsdzēsēji glābēji ar četrām autocisternām un vienu ūdensvedēju. Dzēšanas darbi noslēdzās ceturtdien plkst. 10.36.

Plkst. 03.53 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Limbažu novada Limbažu pagastu, kur dega saimniecības ēka pilnā 120 m2 platībā, kā arī vieglā automašīna un traktoretehnika. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 06.27.



Jāņu naktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros Gulbenes novada Rankas pagastā dega siens un krāsmatas 60 m2 platībā, Rīgas ielā Varakļānos dega bez uzraudzības atstāts ugunskurs, Limbažu novada Skultes pagastā dega atkritumi un sausā zāle 7 m2 platībā un Limbažu novada Katvaru pagastā dega zaru kaudze 30 m2 platībā.

Ugunsdzēsēji glābēji devās uz vēl vairākiem izsaukumiem, kuros, saskaņā ar sākotnējo informāciju bija redzami dūmi vai iespējams dega nepieskatīts ugunskurs, bet, ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka nekontrolēta degšana nenotiek un ir maldinājums.



Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji Vidzemē 70 reizes devās likvidēt negaisa un stiprā vēja radītos postījumus: 61 gadījumā no ceļa braucamās daļas, piecos no ēkām, kā arī divos – no elektrības vadiem, vienā no nojumes un vēl vienā no konstrukcijām.



Visvairāk izsaukumu uz negaisa un spēcīgā vēja radīto postījumu likvidēšanu VUGD saņēma Jāņu dienā – 24.jūnijā. Pirmie izsaukumi tika saņemti neilgi pirms pusnakts 23.jūnijā, darbs turpinājās visu Jāņu nakti un dienu, savukārt vēlu vakarā un naktī uz 25.jūniju atsākās negaisa seku likvidācijas darbi, bet jau citos novados.



Jāņu naktī Brīvības ielā Gulbenē koks bija nokritis uz gāzes tvertnes virszemes konstrukcijām. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja, bet SIA „Propāna Gāze” darbinieki likvidēja gāzes noplūdi. Ceturtdien no rīta Miera ielā Gulbenē un Gulbenes novada Beļavas pagastā ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja lielu zaru, kas bija uzkritis uz dzīvojamās mājas jumta. Arī Beverīnas novada Trikātas pagastā koks bija uzkritis uz dzīvojamās mājas jumts. Mājas iemītnieki paši sazāģēja koku pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Gulbenes novada Stradu pagastā koks bija uzkritis uz saimniecības ēkas jumta. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un ēkas jumtu atbrīvoja. Limbažu novada Umurgas pagastā aizlūzis zars bija nokritis uz terases.



Sarežģītākie glābšanas darbi norisinājās 24.jūnija vakarā Amatas novada Skujenes pagastā, kur koks bija nokritis uz nojumes, kurā atradās cilvēki. Ugunsdzēsēju glābēju ierašanos notikuma vietā apgrūtināja tas, ka vairākās vietās uz ceļa braucamās daļas bija nokrituši koki, kurus ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja un tādējādi atbrīvoja brauktuvi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka uz nojumes, kurā bija atradušies septiņi cilvēki, ir uzkritis ozols. Četri cilvēki bija izglābušies paši saviem spēkiem, bet trīs cilvēki vēl atradās iesprostoti zem ozola zariem. Ar motorzāģa palīdzību koks tika sazāģēts un tādējādi cietušos varēja atbrīvot un nodot NMPD mediķiem. Koki bija nogāzušies arī uz blakus esošās elektrolīnijas un ceļa braucamās daļas. Darbs notikuma vietā norisinājās gandrīz trīs ar pusi stundas. Amatas novada Skujenes pagastā tajā naktī ugunsdzēsēji glābēji saņēma vēl trīs izsaukumus – katrā no vietām ugunsdzēsēji glābēji novāca vairākus vēja nolauztus kokus.

Koki no ceļa braucamās daļas tika novākti:



Amatas novadā piecas reizes;

Alūksnes novadā 13 reizes;

Naukšēnu novadā trīs reizes;

Madonas novadā 10 reizes;

Gulbenes novadā 20 reizes;

Valmieras pilsētā trīs reizes;

Vecpiebalgas un Smiltenes novadā pa divām reizēm;

Cesvaines, Pārgaujas novadā un Cēsu pilsētā pa vienai reizei.

Aizvadītajās karstajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji Vidzemē no ūdenstilpēm izcēla vienu bojāgājušos. Otrdien vakarā VUGD saņēma informāciju, ka Beverīnas novadā Gaujas krastā redzami apavi un cilvēka mantas. Ugunsdzēsēji glābēji apsekoja ūdenstilpi, bet noslīkušo neatrada. Nākošajā rītā, veicot zemūdens meklēšanas darbus, ugunsdzēsēji glābēji noslīkušo atrada un izcēla krastā.



Aizvadītajās sešās diennaktīs ugunsdzēsēju glābēju palīdzība Vidzemē bija nepieciešams četru ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanas darbos. Ceļa braucamā daļa tika sakārtota otrdien Salacgrīvā (ar roku rīkiem notīrīta brauktuve), trešdien Varakļānu novada Varakļānu pagastā (palīdzība novācot no brauktuves notriektu dzīvnieku) un sestdien Cēsu ielā Valmierā (ar absorbenta palīdzību savākts izlijušais šķidrums).



Piektdien Limbažu novada Vidrižu pagastā pēc ceļu satiksmes negadījuma ugunsdzēsēji glābēji atvienoja avarējušās automašīnas akumulatora klemmes. Viens cietušais no transportlīdzekļa bija izkļuvis pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās.



Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros trešdien Kocēnu novada Kocēnu pagastā dega kravas automašīnas saldēšanas iekārta 2 m2 platībā, ceturtdien Tālavas ielā Alūksnē neapsaimniekotā ēkā dega grīda 15 m2 platībā, piektdien Alūksnes novada Alsviķu pagastā dega vienstāva neapsaimniekotas ēkas siena un malka 20 m2 platībā, piektdien Salacgrīvas novada Liepupes pagastā dega vieglā automašīna 4 m2 platībā un Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā dega saimniecības ēka 20 m2 platībā, sestdien Gulbenes novada Rankas pagastā dega šķūnis ar malku 40 m2 platībā. Savukārt, svētdien Kūru ielā Valkā trīsstāvu daudzdzīvokļu mājā dega dzīvokļa ārdurvis 0,1 m2 platībā, Pils ielā Alūksnē divstāvu sabiedriskā ēkā dega koka putekļu un lineļļas maisījums 1 m2 platībā un Gulbenes novada Rankas pagastā divstāvu dzīvojamās mājas bēniņos dega atkritumi 1 m2 platībā.

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22. jūnija plkst. 06.30 līdz 28. jūnija plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 685 izsaukumus – 179 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem deviņi bija meža ugunsgrēki, 362 uz glābšanas darbiem, bet 144 izsaukumi bija maldinājumi.