Vidzemē policija šonedēļ saņēmusi vairākus iesniegumus par dažādiem krāpšanas gadījumiem

Neskatoties uz nepārtrauktiem brīdinājumiem un aicinājumiem uzmanīties no krāpniekiem, Valsts policija joprojām saņem iesniegumus par izkrāptiem finanšu līdzekļiem. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē šīs nedēļas laikā ir saņemti vairāk nekā desmit iesniegumi par dažādiem krāpšanas gadījumiem vai mēģinājumiem izkrāpt naudu no iedzīvotājiem.



Visbiežāk noziedznieki, uzdodoties par dažādu banku darbiniekiem, zvana un izkrāpj banku piekļuves datus. Tā, piemēram, 2.augustā policija saņēma iesniegumu no kādas sievietes, kura telefonsarunas laikā noticēja, ka viņai zvana „SEB” bankas darbinieks un informē par aizdomīgiem darījumiem viņas bankas kontā. Sarunas laikā sieviete atklājusi savus personas un bankas datus, kā rezultātā no viņas konta pārskaitīti vairāk nekā 5600 eiro.



Valsts policija atgādina, ka, saņemot zvanu no banku darbiniekiem, viņi nekad neprasīs atklāt paroles, bankas klientu maksājumu karšu datus, drošības kodus, kā arī internetbankas lietotāja numurus, personas kodus un aplikācijas Smart-ID kodus. Minētos datus nedrīkst atklāt nevienai personai.

Savukārt Cēsu iecirknī vērsās kāda sieviete, kura saņēmusi zvanu no vīrieša, kurš runāja krievu valodā un sarunas gaitā minēja, ka ir jurista konsultants. Vīrietis solīja atgūt it kā arestēto naudu Dānijas bankā, kā rezultātā no sievietes tika izkrāpti vairāk nekā 13000 eiro.

Un vēl kāda Cēsu novada iedzīvotāja vērsās ar iesniegumu policijā par krāpšanu. Sieviete ziņoja, ka no viņas bankas konta izkrāpta 3000 eiro liela naudas summa.

Policisti noskaidrojuši, ka cietusī saņēmusi zvanu no krievu valodā runājoša vīrieša, kurš uzdevies par brokeri un piedāvājis nopelnīt kriptovalūtu „Bitcoin”. Sākumā sievietei likts biržā ieguldīt 100 eiro, pēc tam viņai pieprasīts pieslēgties savai internetbankai, tādējādi izvilinot viņas datus un vēlāk izkrāpjot pārējo naudu no bankas konta.

Jāpiemin, ka noziedznieki izdomā arvien jaunus veidus kā nelikumīgi iegūt finanšu līdzekļus. Lai pasargātu sevi, Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt pārlieku uzticīgiem, sargāt savu personīgo informāciju, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt banku kontu piekļuves datus, nevērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju! Ja zvanītāja numurs nav pazīstams, tad sarunas laikā esiet piesardzīgi un neizpaužat personīgo informāciju. Tas, iespējams, ir krāpnieku mēģinājums sazināties ar jums.

Ja telefonkrāpnieki steidzina un mudina pieņemt ātrus, nepārdomātus lēmumus, tad pārtrauciet sarunu! Īpaši gadījumos, ja neesat pārliecināts, vai zvanītājs ir tas, par ko uzdodas.

Gadījumos, ja ir notikusi krāpšana, par to iespējams ziņot, vēršoties ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai iesniedzot iesniegumu elektroniski portālā Latvija.lv. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana Drošība.