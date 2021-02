Vidzemē ugunsgrēkos, kuros pērn bojā gāja cilvēki, lielākoties dūmu detektori mājokļos nebija uzstādīti

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) apkopotā statistika liecina, ka 2020. gadā Vidzemes reģionā nedaudz samazinājies kopējais izsaukumu skaits (tajā skaitā arī uz ugunsgrēku dzēšanu), kā arī mazinājies ugunsgrēkos bojāgājušo skaits, taču pieaudzis izsaukumu skaits uz glābšanas darbiem.

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš skaidro: “Aizvadītajā gadā redzam, ka lai arī Latvijā kopumā pieaudzis ugunsnelaimēs bojāgājušo skaits, Vidzemē tas pērn samazinājies. Jāpiebilst, ka joprojām vērojama tendence, ka biežākais traģisko ugunsnelaimju iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās, kā arī nepareizu apkures ierīču ekspluatāciju. Lai arī Vidzemē katrā ceturtajā mājoklī, kurā notika ugunsgrēks, bija uzstādīts dūmu detektors, diemžēl, septiņos no astoņiem notikumiem, kuros gāja bojā cilvēki, tie mājoklī nebija uzstādīts. Tādēļ aicinu ikvienu iedzīvotāju, pārskatīt savu saimniecību un, ja mājoklī vēl nav uzstādīts dūmu detektors ( kuram tur gan jau vajadzētu būt), to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Tās ir rūpes par savu un tuvinieku drošību! “

Vidzemē nedaudz samazinājies izsaukumu skaits

2020.gadā Vidzemes reģionā samazinājies kopējais izsaukumu skaits, kas skaidrojams ar ievērojamu kūlas ugunsgrēku skaita samazinājumu. VUGD Vidzemes reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji 2020.gadā devās uz 2362 notikumiem, no kuriem 887 bija ugunsgrēki, 1041 glābšanas darbi, bet 434 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā gadā dzēsti 32 meža ugunsgrēki, kas ir par 42 ugunsgrēkiem mazāk nekā 2019.gadā. Ugunsgrēku skaits bija mazākais pēdējos trīs gados un lielā mērā to ietekmēja ievērojamais kūlas ugunsgrēku kritums – no 458 kūlas ugunsgrēkiem 2019.gadā uz 276 ugunsgrēkiem 2020.gadā. Glābšanas darbu skaits nedaudz pieauga, bet maldinošo izsaukumu skaits samazinājās.

Samazinājies ugunsgrēkos bojā gājušo un izglābto cilvēku skaits, bet pieaudzis ugunsgrēkos cietušo skaits

Aizvadītajā gadā Vidzemē ugunsgrēkos gāja bojā astoņi cilvēki, kas ir par trīs cilvēkiem mazāk nekā 2019.gadā un ir mazākais bojā gājušo skaits pēdējos trīs gados. Ugunsgrēkos cieta 24 cilvēki, bet izglābti 17 cilvēki. Traģiskie ugunsgrēki, kuros gāja bojā cilvēki, notika Madonas novadā (četri), Cesvaines novadā, Vecpiebalgas, Priekuļu un Pārgaujas novadā (katrā viens notikums). Šo traģisko ugunsnelaimju iespējamie cēloņi bija neuzmanīga rīcība ar uguni, tajā skaitā izmantojot atklātu liesmu un smēķējot, kā arī nepareiza apkures ierīces ekspluatācija.

Ugunsgrēki visbiežāk izcēlušies dzīvojamā sektorā

2020.gadā Vidzemē dzēsti kopumā 162 ugunsgrēki dzīvojamā sektorā, 129 nedzīvojamās būvēs. Ugunsgrēki izcēlušies arī 14 publiskās ēkās, kā arī 15 lauksaimniecības objektos un 25 ražošanas ēkās. 74 reizes ugunsgrēki dzēsti transporta nozarē. Aizvadītā gada vēlā un mitrā pavasara, kā arī, iespējams, noteikto ierobežojumu ietekmē, gandrīz uz pusi samazinājās kūlas un meža ugunsgrēku skaits.

Kopumā Latvijā 2020.gadā VUGD reģistrējis 18 903 izsaukumus, no tiem 6970 bija uz ugunsgrēkiem, 360 uz meža ugunsgrēkiem, 8142 uz glābšanas darbiem, bet 3431 bija maldinājumi. Salīdzinot ar 2019.gadu, kad tika dzēsti 8985 ugunsgrēki, pērn ugunsgrēku skaits ir samazinājies.