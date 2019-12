Vijciema pagastā avarē automašīna

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 23.decembra līdz 27.decembrim, saņemta informācija par 298 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 22 ceļu satiksmes negadījumi, kur četros no gadījumiem ir piecas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 13 transportlīdzekļu vadītāji – septiņi automašīnu vadītāji un seši velosipēda vadītāji. Noformēti 273 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 168 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajās svētku brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. 24.decembrī tika konstatēts, ka Cēsu novadā, Cēsīs, atlaužot garāžu, nozagts motorzāģis un trimmeris. Materiālie zaudējumi vairāk nekā 400 eiro. Uzsākts kriminālprocess, bet Salacgrīvas novadā nozagti divi dārza galdi un divi dārza krēsli. Materiālie zaudējumi 370 eiro. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Tāpat aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi ar cietušām personām.

23.decembrī Valkas novadā, Vijciema pagastā uz autoceļa Smiltene – Valka, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Mercedes - Benz” sakabē ar piekabi, netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas grāvī un apgāzās. Automašīnas vadītājs nogādāts medicīnas iestādē. Savukārt Burtnieku novadā uz autoceļa Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi), 8. kilometrā, kāda sieviete, vadot automašīnu “Opel”, uzbrauca meža dzīvniekam (meža cūkai), kas šķērsoja ceļa braucamo daļu. Ceļu satiksmes negadījumā cieta divi pasažieri, kuri nogādāti medicīnas iestādē.

26.decembrī Madonas novada Dzelzavas pagastā vīrietis, vadot automašīnu, uzbrauca velosipēdistam un no notikuma vietas aizbrauca. Medicīnas iestādē nogādāts velosipēda vadītājs. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Aizvadītajās svētku brīvdienās, laika posmā no 23.decembra līdz 27.decembrim policija Vidzemē aizturēja 13 dzērājšoferus un noformēja 168 administratīvā pārkāpuma protokolus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas veica pastiprinātu ceļu satiksmes uzraudzību, lai rūpētos par drošību un kārtību uz ceļiem. Profilaktisko pasākumu laikā īpaša uzmanība tika pievērsta tam vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūres nav sēdušies alkohola, vai citu apreibinošos vielu ietekmē, kā arī tam, vai tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums un citi ceļu satiksmes noteikumi.

Ziemassvētku brīvdienās Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļpolicijas nodaļas un Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas par braukšanu reibumā aizturēja 7 automašīnu vadītājus.

24.decembrī tika saņemta informācija, ka Valmierā, Marijas ielā, virzienā uz centru, nenoskaidrots vadītājs vada automašīnu “BMW”, iespējams, alkohola reibumā. Izbraucot policijas norīkojumam, minētā automašīna tika apturēta Tērbatas ielā. Pārbaudot automašīnas vadītāju, policija konstatēja, ka šoferītis pie stūres sēdies alkohola reibumā. Vīrieša izelpā minimālā alkohola koncentrācija 1,67 promiles, bet Alūksnes novadā, Alūksnē kāds automašīnas “VW Passat” šoferītis pie stūres sēdies, būdams 1,93 promiļu reibumā. 26.decembra naktī Valmierā, Rīgas ielā kāds vīrietis, būdams 2,55 promiļu reibumā, vadīja automašīnu. Savukārt Gulbenes novadā, Lejasciema pagastā, pa vietējās nozīmes ceļu, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,06 promiles.

Policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana reibumā būtiski apdraud gan pašu, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un dzīvību.