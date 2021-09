Vīrietis pats sev sagriež roku

Nepatīkami brīži bija jāpiedzīvo Valkas daudzdzīvokļu namu iemītniekiem Tirgus ielā, kur pulcējās vairāki romu tautības pārstāvji. Cilvēki runāja, ka viņiem ir bail iet pa ielu, jo redzējuši, ka kāds tiek savainots ar nazi.

Lai noskaidrotu, vai stāstītais atbilst patiesībai, “Ziemeļlatvija” vērsās Valsts policijā. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā inspektore Zane Vaskāne informē, ka aizvadītajā svētdienā pulksten 13.26 tika saņemta informācija par to, ka Valkā, Tirgus ielā, vairākas personas trokšņo un viens no vīriešiem pārvietojas ar nazi rokās. Sākotnējā informācija liecina, ka viens no vīriešiem pats sagriezis sev roku. Nazis izņemts, lai personas neapdraudētu sevi un citus.

Šobrīd policijā sākts kriminālprocess un tiek skaidroti apstākļi. Bet neviens dienas laikā nav sadurts, arī kautiņš nav reģistrēts.