VUGD rosīga nedēļas nogale Smiltenes novadā

Aizvadītajās brīvdienās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 30 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem un vēl pieci izsaukumi bija maldinājumi.

Nedēļas nogalē Vidzemē no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki, kuri nodoti Valsts policijas darbiniekiem - sestdien Smiltenes novada Gaujienas pagastā no Gaujas tika izcelts bojāgājis cilvēks, savukārt svētdien Cēsu novada Zaubes pagastā bojāgājis cilvēks tika izcelts no dīķa.

Nedēļas izskaņā Vidzemē saņemti deviņi izsaukumi, kur uz ceļa braucamām daļām uzkrituši koki. Šādi izsaukumi tika saņemti piektdien uz Valmieras novada Kocēnu pagastu, Smiltenes novada Launkalnes pagastu (3 izsaukumi), Smiltenes novada Blomes pagastu, Cēsu novada Vaives pagastu un Limbažu novada Ainažu pagastu. Sestdien šāda palīdzība bija nepieciešama arī Valmieras novada Brenguļu pagastā un Valmieras novada Plāņu pagastā.

Visā Latvijā aizvadītajās trīs diennaktīs VUGD saņēma 293 izsaukumus – 84 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 160 uz glābšanas darbiem, bet 49 izsaukumi bija maldinājumi.