VUGD: runājiet ar bērniem par rīcību ugunsgrēka gadījumā

Aizvadītajā nedēļā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma zvanu no satraukta bērna, kurš stāstīja, ka dzīvoklī aizdegās putekļsūcējs, kuru viņš ir nodzēsis. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī putekļsūcējā bija gruzdējuši putekļi un atkritumi. Desmit gadus vecs bērns, kurš bija viens atstāts dzīvoklī, ugunsgrēku apdzēsa un dūmojošo putekļsūcēju iznesa kāpņutelpā.

Tikai bērna pareiza rīcība, atvienojot putekļsūcēju no elektrības un piezvanot uz 112, visticamāk pasargāja viņu no saindēšanās ar dūmiem vai pat izglāba viņa dzīvību.

VUGD aicina vecākus ar saviem bērniem pārrunāt to, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās. Vecāki nedrīkst paļauties, ka šīs zināšanas bērniem iedos izglītības iestādes. Tajās tiek sniegta vispārēja pamatinformācija, bet katram bērnam ir svarīgi saprast, kā šīs iegūtās zināšanas pielietot savā mājoklī. Piemēram, bērnam redzamā vietā mājoklī var novietot zīmīti ar telefona numuriem: 112, vecāki, vecvecāki, brāļi/māsas u.c., uz kuriem zvanīt, ja notikusi nelaime. Satraukuma brīžos ne tikai bērni, bet arī pieaugušie var aizmirst telefona numurus, kurus ikdienas situācijās atceras bez grūtībām. Bērnam ir jāizstāsta, pie kuriem kaimiņiem viņš var vērsties pēc palīdzības, kuri kaimiņi viņu ielaidīs savā mājoklī un piezvanīs vecākiem. Līdzās tam bērns ir jāiedrošina neslēpt savas rīcības sekas, jo bērni, baidoties no soda, nereti izvēlas noslēpt savu nodarījumu, tādējādi sevi un citus pakļaujot briesmām, jo netiek savlaicīgi par notikušo paziņots ugunsdzēsējiem glābējiem uz 112.

Vecākiem ar bērniem ir jāpārrunā savas ģimenes drošības plāns, kas ietver vienošanos par to, kas tiks darīts, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, kā katrs no ģimenes locekļiem izkļūs no mājokļa telpām, kāda būs rīcība, ja nebūs iespējams izkļūt no mājokļa utt. Kopā ar bērniem ir jāuzzīmē sava mājokļa plāns un ceļi, kā iespējams izkļūt no katras mājokļa telpas. Lai nostiprinātu bērna zināšanas par rīcību, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, ugunsdzēsēji glābēji aicina izspēlēt iespējamo rīcību – ar aizvērtām acīm izrāpot no mājokļa, lai pārliecinātos, ka naktī bērns varēs orientēties telpā.

VUGD aicina vecākus būt atbildīgiem un parūpēties, lai bērni zinātu, ko darīt, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, jo no tā ir atkarīga ģimenes locekļu veselība un dzīvība!