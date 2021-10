11. novembrī pirmizrāde dokumentālai filmai bērniem un jauniešiem “Neatstāj pēdas”

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, plkst. 19.30 LTV1 pirmizrādīs aizraujošu dokumentālu filmu “Neatstāj pēdas”. Tās galvenie varoņi ir deviņi jaunieši, kuri COVID - 19 pandēmijas laikā dodas dabā, lai piedzīvotu un uzzinātu ko jaunu: Kā krāmēt pārgājiena somu? Kā orientēties purvā? Kā pareizi iekurināt ugunskuru? Filma atklāj jauniešu attieksmi un emocijas, domājot par vidi Latvijā un pasaulē. Filmu veidojusi Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.

Izglītojošā dokumentālā filma 28 minūtēs sniedz ieskatu šodienas izaicinājumos, patēriņa kultūras un dabas saglabāšanas aspektos jauniešu redzējumā: skauti un gaidas, Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri un grupa “Carnival Youth” dodas pārgājienā, lai veiktu dažādus uzdevumus, neatstājot pēdas dabā. Ceļā viņi uzzinās: Kā izskatās vienīgais kukaiņēdājaugs Latvijā? Ko darīt, ja sāc grimt purvā, un cik zinoši mēs esam, kad vieni dabā? Dokumentālajā filmā redzams būtiskais par iešanu pārgājienos gar jūru, mežā un purvos.

“Došanās dabā ir ļoti labs veids, kā atslābināties. It īpaši pandēmijas laikā, kad mēs visi sēžam mājās, mēs visi esam iesprūduši savā galvā un nevaram tikt no tā vaļā. Pārgājienos var piepildīt galvu ar pozitīvāku enerģiju,” stāsta viena no filmas varonēm, gaida Elizabete Jurgevica.

Filmas pirmizrāde LTV1 ēterā 11. novembrī plkst. 19.30, vēlāk tā būs skatāma www.ltv.lv.

“Šis ir koncentrēts video materiāls par pārgājienu praktisko pusi: kā sagatavoties pārgājienam, kas jāņem līdzi, kā plānot pārgājienu, kā ģērbties, kā izvēlēties apavus, ko ievērot, gatavojot pusdienas un nakšņojot? Pandēmijas laiks iemācījis, ka daba mums ir būtisks veldzējums un palīgs psihiskās labklājības uzturēšanā. Šī būs iedvesma jauniešiem doties dabā un piedzīvot pārgājienu, ievērojot septiņus Neatstāj pēdas āra dzīves principus,” stāsta Agnija Jansone, filmas producente.

"Mēs vēlētos, lai filma iedvesmo ceļotājus piedalīties dabas saglabāšanā. Patērējot dabu un izmantojot tās sniegtos pakalpojumus, nepastarpināti var vērot, pētīt un izzināt. Tikai zināšanas un dziļa dabas procesu izpratne jauniešos un sabiedrībā kopumā nodrošinās videi atbildīgu lēmumu pieņemšanu un rīcības ne tikai dabas takās, bet arī ikdienā - mājās, skolā vai darbavietās," atzīst Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

“Neatstāj pēdas”, 28' min

Režisore, montāža: Ieva Stade

Scenārija autore: Eva Johansone

Video pēcapstrāde: Roberts Brežģis

Skaņu režisors: Toms Pāss

Galvenais operators: Jānis Kešāns

Drona pilots: Arvīds Barānovs

Producente: Agnija Jansone

Filma tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.