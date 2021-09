Aicina aplūkot mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstādi

Aicinām apmeklēt ceļojošo mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstādi no 20. septembra līdz 15. oktobrim Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Izstāde tās apmeklētājiem dod iespēju aplūkot mākslinieces gan skaisto zīmējumu oriģinālus, gan to publikācijas grāmatās. Daži no zīmējumiem izveidoti tik lieli, ka skatāmi cilvēka augumā. Īpašais piedāvājums izstādē – “piemēri” savu seju kādam no trim ruksīšiem un nofotografējies! Apmeklētāju grupām ir iespēja piedalīties ar izstādi saistītā nodarbībā.

Pieteikt grupas apmeklējumu un nodarbību izstādē pa tālr. 64722965, 29136199.

Mākslinieces Agijas Stakas darbi ir redzami vairāk kā 200 grāmatu izdevumos. Viņa veidojusi ilustrācijas arī periodiskajiem izdevumiem, reklāmām, spēlēm, kalendāriem u.c.

Par godu Agijas Stakas dzimšanas dienai apgāds “Zvaigzne ABC” izveidoja izstādi ar mākslinieces darbiem, kuri sākumā bijuši izstādīti LNB Bērnu literatūras centrā. Pēc izstādes Gaismas pilī arī citas bibliotēkas izrādījušas lielu interesi to uzņemt savās telpās. Tādēļ jau pāris gadus ceļojošā mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstāde apskatāma dažādās Latvijas bibliotēkās, tostarp arī Valkā.

Māksliniece ir beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina grafikas nodaļu un Vizuālās komunikācijas nodaļu, ieguvusi maģistra grādu mākslā. Ilustratore ir sadarbojusies ar vairākām izdevniecībām, bet kopš 2006. gada visbiežāk ar apgādu “Zvaigzne ABC”.

Agija Staka ir ieguvusi vairākas balvas – viņai piešķirta Pastariņa prēmija (2007), māksliniece nominēta Starptautiskajai Jāņa Baltvilka balvai (2010). Māksliniece ir Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomes biedre, aktīva dalībniece nacionāla un starptautiska mēroga ilustrāciju izstādēs.