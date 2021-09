Aicina pastaigā gar Vizlas upi

18.septembrī no plkst.12.00-16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienas 2021 Virešu pagasta, Vidagā- “Tilts pāri laikiem”. Unikāla iespēja pabūt Vidagā un to iepazīt! (tikai 2-4 km no A2 Rīga-Veclaicene).

Pastaigas gar Vizlas upi, Vizlas tilta un Vidagas vēstures izzināšana, izbraucieni dažādu laiku transportlīdzekļos, vēderprieki, aktīva darbošanās un rotaļas ar pārsteigumiem gan lieliem, gan maziem, un vēl…un vēl…tas viss 4 stundās, Vidagā!

Šogad godināsim Latvijā vecāko Vizlas arkveida dolomīta tiltu.

Plkst.12.00 pie Vizlas tilta būs Eiropas kultūras mantojuma dienu karoga pacelšana un tilta vēstures foto izstādes “ Transports un Vizlas tilts toreiz un tagad” atklāšana.

Dailes teātra aktieru Gundara Silakaktiņa un Alda Siliņa sveicieni viesiem

Fotografēšanās pie antīkā auto, kas kādreiz braucis pār Vizlas tiltu

Sajūtu pastaiga ar muzikāliem pārsteigumiem Vizlas dabas takā

Ceļojums uz 3 pieturvietām ar dažādu laiku transportlīdzekļiem – Žiguļiem, Volgām, “Latviju”, autobusu, elektrovilcieniņu un zirgu pajūgu (vizināšanās bez maksas).

*1.pieturvieta “Kolhoza Vireši centrs”- tur jūs sagaidīs jautrās bufetnieces ar bagātīgu siļķmaizīšu piedāvājumu u.c. tā laika labumiem, laikmetam raksturīgs muzikālais noformējums, bērniem- rotaļas (Namiņš deg, Aklās vistiņas, Pēdējais pāris škiras u.c.) un citi pārsteigumi.

*2.pieturvieta “Sikšņu muiža”- seno laiku Krodziņš: dažnedažādi krogus labumi, uz iesma cepti jēri, jautri krogus danči, fonā- ragu mūzikas skanējums…

3.pieturvieta”Fantāzija”- ģimenēm ar bērniem-darbosies kafejnīca “Našķis”, radoša darbošanās kopā ar Aģentūru OLEE, lielformāta spēles, zīmēšanas konkursi un citas aktivitātes.

Aicinām visus šajā dienā uz patīkamu atpūtu pie un ap Vizlas tiltu! Uz tikšanos Vidagā! Mēs jūs gaidīsim!

Ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus!