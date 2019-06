Aicinām kopā svinēt Smiltenes novada 10 gadu jubileju!

Aicināti kopīgi svinēt Smiltenes novada 10 gadu jubileju! 8 svētku dienās ar lepnumu raudzīsimies uz paveikto un izcelsim katra Smiltenes novada pagasta un pilsētas īpašās lietas, vietas, cilvēkus un visa novada kopīgās vērtības.

2019.gada 1.jūlijā apritēs 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus - Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Šajos 10 gados esam paveikuši daudz, bet redzam arī to, ka daudz vēl ir ko paveikt, bet droši varu teikt, ka, pateicoties līdzcilvēku ieguldījumam, uzņēmumu attīstībai, esam kļuvuši par ekonomiski spēcīgu novadu, esam radījuši labvēlīgu vidi dažādu mērķu īstenošanai- vietu, kur augt! Paldies ikvienam par ieguldījumus savas mājas un sētas sakārtošanā, darba vietu radīšanā, tradīciju stiprināšanā un jaunu veidošanā. Sveicu ikvienu novadnieku novada 10 gadu jubilejā. Svinēsim svētkus ar lepnumu par paveikto un pozitīvu skatu nākotnē! Uz tikšanos novada svētku dienās ikvienā pagastā un pilsētā!”

Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinēsim no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos!

Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

Uz tikšanos Smiltenes novadā- vietā, kur augt!

Plašāka informācija par katru pasākumu tiks publicēta novada mājas lapā www.smiltene.lv un facebook.com Smiltenes novada pašvaldības lapā.