Aivara Hermaņa un Aijas Vītoliņas koncerts Rankas muižas dārzā

23. augustā plkst. 15.00 gleznainajā un atjaunotajā Rankas muižas dārzā norisināsies šarmantās dziedātājas Aijas Vītoliņas un leģendārā ģitārista Aivara Hermaņa koncerts - dzīvu sajūtu vakars, kurā izskanēs gan filigrāni smeldzīgas, gan mežonīgi draiskas melodijas.

Samtainās balss īpašniece, šarmantā dziedātāja Aija Vītoliņa izpildīs dziesmas dažādās valodās un stilos. Klausītājiem būs iespēja baudīt gan Latvijā populāru autoru skaņdarbus, gan skaistākos Édith Piaf muzikālos stāstus, gan maz zināmās, taču aizkustinošās flamenko balādes no pasaulslavenās ladino stila izpildītājas Jasmin Levi repertuāra. Koncertā skanēs arī instrumentālās kompozīcijas no Aivara Hermaņa solo albumiem “Mans laiks” un “Liepājas iela”, no albuma “Bague Duo”, kā arī R. Paula, I. Dunajevska, V.A. Mocarta, John Lenon, Chick Corea, Astor Piazzolla un citu autoru populāras melodijas.

Biļetes – https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/83126. Biļešu cena – sākot no 15,00 eiro. Tuvojoties pasākumam, biļešu cena var tikt mainīta.

Abu Latvijā pazīstamo mūziķu sadarbība sākusies jau pirms daudziem gadiem mūzikas un mākslas festivālā “BILDES”. Kopš tā laika mūziķi kopā uzstājušies dažādos sastāvos.

Dziedātājas Aijas Vītoliņas solo karjera aizsākas 2003. gadā pēc veiksmīgas sadarbības ar producentu apvienību “Virus Art” muzikālajā projektā “Tango Sin Quinto”. 2005. gadā Aija tiek uzaicināta piedalīties krāsainajā izrādē “Viva La Bomba” kopā ar Intaru Busuli, Uldi Marhileviču un Laimi Rācenāju, 2006. gada nogalē piedalās ikgadējā, populārajā cabaret uzvedumā “Cabaret Allez” un 2007. gada janvārī - Raimonda Paula sadziedāšanās svētkos Arēnā Rīga. Aija Vītoliņa kā soliste ir piedalījusies pasaulslavenās Bernsteina Mesas uzvedumā, J. Lūsēna operā - melodrāmā “Agrā Rūsa”, muzikālajos uzvedumos “Cabaret plin plin”, “Cabaret Artelis” u.c. 2018. gadā, sadarbībā ar grupu “Tango Sin Quinto”, ir nācis klajā Aijas Vītoliņas pirmais solo albums “Klusums”.

Ģitārists Aivars Hermanis ir muzicējis grupās “Suvenīrs”, “Tip-Top”, “Modo”, “Opus”, “Remix”, R.Paula ansamblī, Latvijas Valsts Televīzijas un Radio orķestrī, G. Rozenberga Bigbendā, “Stabu ielas džess” orķestrī, Laimas Vaikules grupā. Viņš veicis vairāk nekā 1000 studijas skaņu ierakstus, piedalījies vairāk kā 50 LP un CD ierakstos Aivars joprojām muzicē dažādos džeza un populārās mūzikas projektos: “Bague Duo”, “AG 3’O” u.c.

Koncerta skatītāju skaits tiks noteikts, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un pasākuma apmeklētāju drošībai izsludinātās sanitārā protokola prasības.

Ņemot vērā, ka koncerts norisināsies ārā, lūdzam koncerta apmeklētājiem ģērbties laikapstākļiem atbilstoši, lietus gadījumā ņemt līdzi arī lietussargus.

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts un iegūtais materiāls var tikt izmantot pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Koncertu rīko – Rankas muiža sadarbībā ar “BILŽU BIROJU”.

Vairāk par koncertu – tālr. 29435542