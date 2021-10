Apes tautas namā apskatāma krāsaina rudens velšu izstāde

Vēl līdz oktobra izskaņai Smiltenes novada Apes tautas namā var aplūkot vietējo iedzīvotāju sarūpēto dārzeņu izstādi “Izkrāso rudeni Apes tautas namā”.

Labo darbu nedēļa, kas visā Latvijā norisinājās no 4. līdz 10. oktobrim, Apē iesākās ar apeniešu veidotu ķirbju izstādi Apes tautas namā un pilsētā. Proti, dažādas formas ķirbji paguva gozēties arī ārpus telpām, tādējādi piešķirot apkārtējai videi arvien krāšņākas krāsas rudens noskaņu paletē.

Iedzīvotāji izstādei atnesuši arī interesantus patisonus, kabačus un gurķus, taču no dažiem jau nācies atbrīvoties, jo kādi dārzeņi jau bija sākuši bojāties.

Kā stāsta Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre, ķirbis ir šī gada izstādes uzmanības centrā. Pērn kultūras namā bija rudens ziedu izstāde, taču šogad daudzi vietējie viens otram ar lepnumu stāstījuši, cik labi padevusies ķirbju raža. Līdz ar to bijis skaidrs – jātaisa izstāde, lai visi var tos apskatīt. Lielākais atnestais ķirbis izaudzis Laumas Zālītes dārzā. Pati saimniece to nav varējusi nemaz pacelt, tāpēc nācies doties palīgā stiprā dzimuma pārstāvjiem no komunālās saimniecības daļas, lai to ieceltu mašīnā un nogādātu uz izstādes vietu. Cik tas sver, pagaidām nav zināms, jo nevienam pie rokas nav bijuši svari, ar ko ķirbi nosvērt.

“Ar šo izstādi mēs vēlamies iepriecināt paši sevi un citus, radīt patīkamu atmosfēru pilsētā, pateikties par bagāto un skaisto rudeni un aicināt uz kopā radīšanu, darīšanu un baudīšanu. Ir patīkami apzināties, ka vietējie ļaudis ir gatavi līdzdarboties un tas dod lielu motivāciju attīstīt arvien jaunas idejas, kas būtu saistošas visiem,” norāda I. Sāre un saka paldies par atsaukšanos un dalību izstādē Melitai un Jānim Dambjiem, Guntai un Andim Ļuļiem, Laumai Zālītei, Bangai Smarodai, Dzintrai Ozoliņai, Anitai Harju, Ilzei Jakobsonei, Dinai Semjonovai, Irinai Piterānei, Uldim Straujam, z/s “Madaras”, Birutai Lūsei, Benitai Augulei, Dzintrai Garais, Pilskalnu ģimenei.

Izstādi apmeklējuši jau daudzi vietējie. Tā kā kultūras namā ir atsākušies amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, arī to dalībniekiem ir bijusi iespēja izstādi aplūkot. Apmeklētāji ir vienisprātis, ka vienmēr ir patīkami redzēt, kas kuram dārzā izaudzis, par to priecājoties līdzi viens otram.