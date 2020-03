Apliecinājums dzīvei un gaišam priekam. Plašākai apskatei nodota Valkas mākslas skolas studijas dalībnieku izstāde

Kopš 18. marta Valkas mākslas skolā iekārtota pedagoģes Marutas Stabulnieces vadītās studijas dalībnieku radošo darbu izstāde. Darbus plašākai apskatei nodevuši 19 zīmēšanas un gleznošanas studijas apmeklētāji no Valkas novada, Valkas, Valgas un Strenču pilsētām.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kad visa veida izglītības iestādes slēgtas, izstāde apskatāma virtuāli www.valka.lv mājaslapā un Valkas novada domes facebook profilā. Ja 14. aprīlī ārkārtas stāvoklis tiks atcelts, tad izstādi būs iespējams apskatīt arī klātienē vismaz līdz 1. maijam.

Zīmēšanas un gleznošanas studiju pedagoģe un māksliniece Maruta Stabulniece vada vairākus gadus. Ik gadu dalībnieku skaits mainās, tāpat kā atmosfēra un tendences. “Katrs gads studijā ir kā jauns atspēriena punkts profesionālās pilnveides plaknē. Alevtina Karpats ilgu laiku gleznoja ar eļļas krāsām un tad nolēma kaut ko mainīt un šobrīd veiksmīgi strādā akvareļa tehnikā.

Ir gadījumi, kad cilvēks, apmeklējot studiju, sasniedz zināmu meistarību, un tā vairs nav vajadzīga. Viņš aiziet savu ceļu un strādā patstāvīgi. Labs piemērs ir Judīte Liepiņa, tagad viņa mūs apciemo pa retam, parāda savu veikumu, dažreiz palūdz padomu,” stāsta Maruta Stabulniece.

Lai gan studiju apmeklē arī vīrišķā dzimuma pārstāvji, vairākums ir sievietes, kuras tad arī noteikušas izstādes toni. “Izstāde atspoguļo, cik spēcīga ir sieviete Latvijā un Igaunijā, iespējams, tas tāpēc, ka sievietēm daba ir devusi iespēju iznēsāt bērnus. Šis spēks atspoguļojas izmantotajās krāsās, kas teju līst pāri darba malām, ārpus rāmjiem. Tāda sievišķā enerģija, emocionalitāte – nemitīgi salūti.” Savas sajūtas par izstādi atklāj M. Stabulniece. Viņa ir ļoti priecīga, ka cilvēki izvēlas apmeklēt studiju, kas ir kā meditācija no ikdienas, no stresa, un pārsteigta par apņēmību – apmeklēt studiju regulāri, pat braukt no tālākām vietām pa tumsu. Kopumā studijas darbu ekspozīcijas izveidošana un izstādes atvēršana plašākai publikai M. Stabulniecei bija kā pretošanās pašreizējai situācijai, neļaušanās bezjēdzības un bezizejas sajūtai – apliecinājums dzīvei un gaišajam priekam.

Izstāde turpinās Vidzemes slimnīcas telpās Rūjienas ielā 3 ar dalībnieces Judītes Liepiņas un pastāvīgā ekspozīcijā esošajiem Māras Zeltiņas darbiem, kuri stilistiski papildina viens otru.

UZZIŅAI

Izstādē apskatāmos darbus radījuši 19 autori:

Evelīna Kate Brente, Barbara Dauvarte, Laima Lūcija Dauvarte, Žanna Dudzinska, Valda Empele, Raissa Ēspere, Valentina Jerjomina, Ausma Jūga, Inese Gmizo-Lārmane, Judīte Liepiņa, Alevtina Karpata, Ieviņa Korčinska, Veronika Kušnarjova, Irina Ņikitina, Vīve Pīra, Marks Ragže, Igors Stiba, Inna Stiba, Māra Zeltiņa.





VIEDOKĻI

Barbara Dauvarte, Ēveles pamatskolas direktore:

- Marutas Stabulnieces vadīto studiju apmeklēju kopš oktobra. Jau sen gribēju iemācīties gleznot, darboties ar eļļas krāsām. Uz studiju Valkas mākslas skolā mani uzaicināja Valda Empele un Sniedze Ragže. Bijām kopā pasākumā. Viņas mani pārliecināja nākt studijā tieši Valkā. Man jebkurā gadījumā būtu jābrauc uz studiju ‒ vai tā būtu Valkā vai Valmierā. Turklāt Valkā ir daudz demokrātiskākas cenas – tik, cik Valkā es maksāju mēnesī, Valmierā es samaksātu par vienu reizi. Esmu ļoti priecīga par savu izvēli – Maruta Stabulniece ir ļoti labs mentors un palīgs, esmu iepazinusi daudz brīnišķīgu cilvēku. Uz studiju braucu kopā ar meitu – tas ir mūsu laiks kopā. Viņa ļoti daudz zīmē – detalizēti un filigrāni, bet tikai ar pildspalvu vai zīmuli. Studijā gribēju, lai viņa iemācās izvērsties, darboties ar krāsām.

Idejas darbiem man nāk līdzi no bērnības, gleznotāja Arhipa Kuindža – viņam ir brīnišķīgas gleznas ar bērzu birztalām, un 16., 17. gadsimta flāmu gleznotāju darbiem. Tie augļu trauki ar vīnogām, āboliem, kuriem teju cauri spīd gaisma – tas būtu vienreizēji, ja ko tādu spētu uzgleznot.

Ir ļoti labi gleznot studijā, kur no apkārtējiem, citiem dalībniekiem nāk spēcīgs impulss, aura – gaisotne ir neaprakstāma, kad esi uz viena viļņa ar tik daudziem. Mājās tas būtu pavisam kas cits. Šeit apskatām viena otras darbus, iedvesmojamies, atbalstām paslavējot, izskatot atzinīgus vārdus. Ir nepieciešams pozitīvs vērtējums, kāds labs vārds, it sevišķi brīžos, kad liekas, ka nesanāk. Skolā arī tā vajadzētu.

Darbošanās studijā ir iespēja izrauties no ikdienas un, Marutas vārdiem sakot, veidot skaistu pasauli, radot skaistas lietas.

Ausma Jūga, valcēniete:

- Studiju sāku apmeklēt pirms septiņiem gadiem, bija vēlēšanās iemācīties gleznot ar eļļas krāsām. Zīmēt man paticis kopš bērnības, bet gleznot ar eļļas krāsām nebija nācies. Zināju, ka ir iespēja apmeklēt Valkas mākslas skolā zīmēšanas un gleznošanas studiju, un tā ar savām iepriekš radītajām gleznām devos pie Marutas. Biju uzgleznojusi ceriņus vāzē. Maruta pamācīja, ka sākt gleznot ar ceriņiem nevajadzētu, un tā sāku apmeklēt studiju. Arī manu gleznu ar ceriņu vāzi sataisījām, kā vajag.

Studijas apmeklējumi ir tiešām īpaši, tevi apņem māksla, mākslinieciska sajūta un tu aizmirsti par ikdienu. Tas ir pasākums dvēselei, kura laikā tu iegūsti jaunas zināšana no Marutas un smelies iedvesmu no citām studijas meitenēm. Jau no paša sākuma apbrīnoju Žannas, Ieviņas un Judītes darbus. Mājās gleznoju reti, man vajag kādu, kas pamāca un iedrošina. Tieši tāda ir Maruta – viņa vienmēr uzmundrina.

Idejas darbiem rodas pašas no sevis, tad ko līdzīgu meklēju internetā pieejamajās fotogrāfijās. Gleznot no dabas vēl neprotu, bet vēlētos spēt. Izstādē ir divi mani darbi, kuros ir dzīvnieki, tos parasti negleznoju, bet šie, meklējot idejas fotogrāfijās, tā iepatikās, ka nespēju atturēties uzgleznot. Tiesa, nebija viegli, Maruta krietni nopūlējās, mani iedrošinot, lai pabeidzu iesākto. Par to viņai liels paldies! Jo saņemtās atsauksmes par paveikto rada milzu gandarījumu, kas rada vēlmi turpināt darboties.