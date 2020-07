Ar mākslas dienām Mēru muižā noslēgsies projekts

Šajās brīvdienās, 1. un 2. augustā, ar mākslas dienām Mēru muižā noslēgsies starptautiskais projekts “Handicraft festival – transnational cooperation project”, kura galvenais partneris Latvijā ir Smiltenes novada biedrība “Abulas lauku partnerība”.

“Abulas lauku partnerības” projekta koordinatore Maira Kupriša informē, ka noslēdzošajās aktivitātēs piedalīsies 15 dalībnieki no Smiltenes novada un 15 – no Balvu puses. Šoreiz klātienē nebūs Somijas pārstāvju.

Projekts ilga divus gadus, un tā sabiedrībai redzamākā daļa bija dalībnieču radītie lielformāta mākslas darbi, kas ilgu laiku bija aplūkojami Smiltenē, Vecajā parkā. “Oriģinālie vides objekti turpmāk būs apskatāmi Smiltenes novada muzejā, tos droši varēs braukt un apskatīt. Ja ir interese, var arī iznomāt,” teic M. Kupriša.

Dienas kārtība

1. augustā

No pulksten 10 līdz 11 reģistrācija, kafija

No pulksten 11 līdz 13 lekcija “Kultūrvēsturisko un māksliniecisko elementu stilistika Latvijas muižās” (I. Līne)

No pulksten 13.15 līdz 14.15 pusdienas

No pulksten 14.30 līdz 17 meistarklase “Ēkas, durvju u.c. tekstūras apslēptie elementi Mēru muižā” (D. Pelše)

No pulksten 18 līdz 19.30 vakariņas

No pulksten 20 līdz 21 meistarklase “Sirreālas sajūtas lielformāta gleznojumos ar apslēpto fluorescento krāsu” (I. Saide)

2. augustā

No pulksten 9 līdz 10 brokastis

No pulksten 10 līdz 12 meistarklase “Atmodināt zemapziņā mākslinieciski apslēpto uztveri” (I. Džonsa)

No pulksten 12.15 līdz 13.15 pusdienas

Pulksten 14 prombraukšana