Ārkārtējās situācijas laikā Latvijas Televīzija veikusi būtiskas pārmaiņas programmā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un nepārtraukti mainīgo informāciju saistībā ar Covid-19, Latvijas Televīzija pieņēmusi lēmumu veikt būtiskas pārmaiņas LTV1 ikdienas programmā. Vērienīgās pārmaiņas primāri skars raidījumu “Panorāma”. Lai nodrošinātu vēl ātrāku sabiedrības informēšanu un vēl saprotamāk izskaidrotu notiekošo Latvijā un pasaulē, “Panorāma” ārkārtējās situācijas laikā sāksies jau plkst. 20.00 un būs garāka.

Lai ārkārējās situācijas laikā nodrošinātu nepārtrauktu un operatīvu jaunākās informācijas apriti ne vien tiešsaistē, bet arī lineārajā televīzijā, Latvijas Televīzija lēmusi veikt būtiskas izmaiņas LTV1 plānojumā. No 19. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām raidījums “Panorāma” būs vērojams jau plkst. 20.00. Papildus tam, LTV1 operatīvi mainīs programmu ik reizi, kad atbildīgās institūcijas nāks klajā ar aktuālu paziņojumu.

“Viens no sabiedriskā medija uzdevumiem ir operatīvi un daudzpusīgi informēt, analizēt un piedāvāt plašāku kontekstu par notiekošo, un ārkārtējās situācijās šis uzdevums ir svarīgs vispārākajā pakāpē. No mūsu darba ātruma un kvalitātes vistiešākajā veidā atkarīga sabiedrības spēja pasargāt sevi un būt noturīgiem pret šī brīža grūtībām. Jaunais plānojums ļaus maksimāli operatīvi un vispusīgi aplūkot situāciju gan par Covid-19 izplatību un preventīvajiem pasākumiem, gan sniegt praktiskus padomus dzīves kvalitātes nodrošināšanai ārkārtas apstākļos,” saka LTV Programmu daļas direktore Rita Ruduša.

Līdzšinējo 26 minūšu vietā LTV Ziņu dienests nodrošinās 42 minūtes garu vakara ziņu izlaidumu. Tas ietekmēs arī citu raidījumu ētera laikus.

LTV1 plānojumā ceturtdienai tas nozīmē, ka raidījums “Neatklātā Sēlija” šobrīd būs vērojams plkst. 19.30. Tam sekos “Panorāma” jaunajā ētera laikā, bet pēc tās – sporta un laika ziņas. Latvijas upju apceļošanas raidījums “Pa straumei” sāksies nedaudz ātrāk – plkst. 21.05, savukārt jaunais ceturtdienu detektīvs “Plaisa” – plkst. 22.10.

Piektdienās raidījums “Gudrs, vēl gudrāks” būs vērojams jau plkst. 18.50, bet būtiski mainīts raidījuma “Kultūršoks” ētera laiks. Tas būs vērojams uzreiz pēc “Panorāmas” un tai sekojošajām sporta un laika ziņām – plkst. 21.05. Piektdienas vakara seriāli un “Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli” sāksies 10 minūtes ātrāk – attiecīgi plkst. 21.20 un 22.10.

Sestdienās raidījums “Ielas garumā” būs vērojams jau plkst. 17.30 – pirms Dienas ziņām. Raidījumi “Vides fakti” un “Latvijas sirdsdziesma” sāksies pusstundu ātrāk – attiecīgi plkst. 18.35 un 19.05. Sestdienas vakara programma sāksies plkst. 21.20. Šajā slejā no 21. marta četras sestdienas pēc kārtas būs vērojama Dzintras Gekas dokumentālā filma “Katra diena simtgadē. Gadalaiki” četrās daļās.

Domājot par teātra skatītājiem, kuriem šobrīd nav iespēju baudīt izrādes klātienē, īpašā plānojuma ietvaros svētdienās plkst. 13.55 būs vērojama raidījuma “Teātris.zip” izlase – ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ierakstītas Latvijas teātru izrādes. 22. martā šajā laikā būs vērojams Nacionālā teātra izrādes “Leo. Pēdējā bohēma” ieraksts, savukārt nākamajās nedēļās – Dailes teātra izrāde “Nakts vēl nav galā” un Valmieras teātra “Raudupiete”. Uzreiz pēc Dienas ziņām – plkst. 18.20 – sāksies svētdienas romantiskais kino, bet raidījums “Province” pārcelts uz citu ētera laiku. Svētdienas vakara seriāli sāksies plkst. 21.10.

Ārkārtējās situācijas laikā raidījums “Aizliegtais paņēmiens” pirmdienās sāksies jau plkst. 19.00, un tas nozīmē, ka raidījums “4. studija” šobrīd ēterā būs tikai otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Raidījums “V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts” sāksies plkst. 21.05, bet “Sporta studija” – plkst. 21.50.

Otrdienu vakaros plkst. 19.30 uzreiz pēc raidījuma “4. studija” būs skatāmi raidījuma “Province” stāsti, bet raidījums “Kultūrdeva” pārcelts uz citu ētera laiku. Otrdienās pēc “Panorāmas” plkst. 21.05 būs vērojama aktuālā intervija raidījumā “1:1”, bet otrdienu dokumentālās filmas sāksies plkst. 21.55.

Trešdienās pusstundu ātrāk – plkst. 19.30 – sāksies raidījums “Pasaules Panorāma”. Aktuālo diskusiju raidījums “Tieša runa” būs skatāms plkst. 21.10. Savukārt uzreiz pēc tā – plkst. 22.15 – būs vērojams raidījums “Kultūrdeva”.

Šāds LTV1 plānojums ārkārtējās situācijas laikā palīdzēs nodrošināt sabiedrībai vēl plašāku ziņu saturu, kas šobrīd ir īpaši būtiski. Apzināmies, ka šīs izmaiņas ir straujas, un tas nozīmē, ka tuvāko nedēļu programma drukātajos izdevumos nebūs precīza.

LTV7 plānotas izmaiņas darba dienu rītos – no plkst. 8.30 būs vērojams informatīvi izglītojošs saturs bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās – sākot no sākumskolas, beidzot ar vidusskolu. To skolotājiem būs iespējams izmantot attālināto mācību laikā. Līdz plkst. 11.00 būs iespējams vērot zinātni pētošo “Oskara laboratoriju”, ceļojumu vēsturē kopā ar “Vēstures skolotāju”, literatūras dižgaru un šodienas rakstnieku satikšanos “Literatūrē”, zinātnes aizkulises raidījumā “Izziņas impulss”, kā arī Latvijas vēstures esenci lakoniskajās un precīzajās “Atslēgās”. Savukārt no 28. marta sestdienās plkst. 13.40 būs vērojamas bērnu izrādes. Kā pirmā – Dailes teātra “Vārnu ielas republika”.

Latvijas Televīzijas tiešraides un pārraižu arhīvs pieejams arī sabiedrisko mediju satura atskaņotājā REPLAY.lv, un tas ikvienam pieejams katru dienu. REPLAY.lv izveidotas īpašas #paliecmājās un #tiksimiesdrīz sadaļas, kur apkopots Latvijas Televīzijas saturs – izrādes no “Teātris.zip” īpašās izlases, klasiskās mūzikas koncerti, Latvijas popmūzikas zvaigžņu uzstāšanās ieraksti kā arī Latvijas un pasaules filmu izlases.





Atvainojamies par sagādātajām neērtībām drukāto programmu izdevējiem un lietotājiem. Tāpat aicinām skatītājus uzmanīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai par programmas izmaiņām LTV ēterā, kā arī LTV mājas lapā un sociālo mediju kontos.