Atvadās no teātra

Smiltenes novada Kultūras centra Smiltenes Tautas teātrim būs jauns režisors. Līdzšinējais režisors Agris Māsēns ir iesniedzis atlūgumu atbrīvot viņu no darba veselības problēmu dēļ.

Pēdējā darba diena Smiltenes Tautas teātrī režisoram būs 30. aprīlis.

Tālruņa sarunā ar “Ziemeļlatviju” Agris Māsēns atzīst, – ir ļoti žēl, ka pandēmijas dēļ pusratā palika jaunais iestudējums Smiltenes Tautas teātrī, Paula Putniņa luga “Pie puķēm, kur ģimenei pulcēties”, pie kura aktieri un režisors sāka strādāt pērn rudenī, līdz mēģinājumus pārtrauca ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī un ieviestie pulcēšanās ierobežojumi.

“Ir žēl šķirties no Smiltenes, no smilteniešiem, mūsu teātra faniem, no Smiltenes Tautas teātra, ar kuru esmu bijis kopā 15 gadus, taču dzīve ievieš savas korekcijas. Aizeju ar labi padarīta darba sajūtu un ceru, ka atstāšu Smiltenes Tautas teātri labās profesionāļu rokās,” teic Agris Māsēns.

Agra Māsēna režijas laikā Smiltenes Tautas teātris piedzīvoja savu zvaigžņu laiku. Režisors teātri pacēla līdz Latvijas labāko amatierteātru virsotnei, Smiltenes Tautas teātra iestudējumi regulāri iekļuva Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde” finālā. Arī skatītāji bija iemīļojuši Smiltenes Tautas teātra izrādes, biļetes uz tām tika izpirktas iepriekš.

Smiltenes novada Kultūras centrs jau uzrunājis iespējamo nākamo Smiltenes Tautas teātra režisoru, bet priekšlaicīgi viņa vārdu vēl nenosauc. “Mums vēl ir tikšanās 6. maijā, kuras laikā vienosimies par gala lēmumu,” skaidro Smiltenes novada Kultūras centra vadītāja Anda Avota.

“Jau esam runājuši ar Agri Māsēnu, ka tad, ja būs nepieciešams, viņš mums neatteiks savu profesionālās pieredzes padomu,” piebilst Anda Avota.