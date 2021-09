Baltijas jūras dokumentālo filmu forums piedāvā bezmaksas filmu programmu tiešsaistē

No 7. līdz 12. septembrim notiks Nacionālā Kino centra rīkotā Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma seansi. Kinoteātrī “K.Suns” Rīgā izrādīs sešu starptautiskos festivālos atzītu filmu izlasi, savukārt skatītājiem visā Latvijā Nacionālā Kino centra portālā www.filmas.lv bez maksas būs pieejama īpaša foruma jubilejas filmu programma.

Par godu foruma 25. jubilejai portālā www.filmas.lv būs iespēja noskatīties deviņas filmas, kas gadu gaitā Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma projektu tirgū prezentētas vēl tapšanas stadijā. Starp tām būs Latvijā jau pazīstamu Baltijas filmu veidotāju darbi - igauņu režisora Jāka Kilmi humorpilnais skats uz somu televīzijas neizmērojamo ietekmi padomju Igaunijā “Disko un atomkarš” (Disco and Atomic War, 2009), kā arī viena no pasaulē godalgotākajām lietuviešu dokumentālajām filmām, Arūna Mateļa režisētā “Pirms atgriešanās uz Zemes” (Before Flying Back to the Earth, 2005). Jubilejas programmā iekļauta arī filma “Jaunie laiki Šķērsielā” (1999) – otrā daļa Ivara Selecka triloģijā par nomaļās Pārdaugavas ieliņas iedzīvotājiem.

Atskatu uz demokrātijas kustību Baltkrievijā pirms 15 gadiem sniegs “Baltkrievu valodas stunda” (A Lesson of Belarusian, 2006). Filmas centrā ir tolaik 18 gadus vecais Franaks Vjačorka (šobrīd Baltkrievijas demokrātiskās līderes Svjatlanas Cihanouskas padomnieks) un viņa domubiedri pirms 2006. gada prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Filma “Krievu avangards” (Russian Avant-Garde, 1999) pievērsīsies padomju revolūcijas laika mākslai un mākslinieku traģiskajiem likteņiem pēc tam, savukārt filmā “Mana māte” (My Mother, 2017) zviedru režisore Maja Vekselmane vēstīs par savas mātes, Ukrainā dzimušas ebrejietes, samezgloto, notikumiem bagāto mūžu.

Jubilejas programmā būs skatāmas arī pēdējos gados iznākušas filmas: septiņu Ukrainas muzikālās apvienības Dakh Daughters mākslinieču portrets “Rozes. Filma – kabarē” (Roses. Film-Cabaret, 2021) un novērojums par viņu māksliniecisko iesaisti izšķirīgajos Maidana revolūcijas notikumos, Ziemeļamerikā nozīmīgākajā dokumentālo filmu festivālā Hot Docs atzinību guvusī filma “Drīkstu ieiet?” (Sunny, 2020), kurā socioloģisko pētījumu intervētāja Mziuri uzdod visdažādākos jautājumus Tbilisi iedzīvotājiem, kā arī “Pretējā krastā” (2020) – stāsts par 19 gadus veco Halu, kura, bēgot no piespiedu laulībām, pievienojas Sīrijas kurdu sieviešu militārajām vienībām, kur apzīmējums “karojošais feminisms” tiešām var tikt uztverts burtiski. Filma tikko rekomendēta Eiropas Kino akadēmijas labākās 2020. gada dokumentālā filmas nominācijai.

Jubilejas filmu programma portālā www.filmas.lv būs pieejama skatītājiem Latvijā bez maksas noteiktos seansu laikos. Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar iespēju izvēlēties subtitrus latviešu vai angļu valodā. Tiešsaistes seansos skatītājiem ir iespēja seansiem pieslēgties ne vēlāk kā pusstundu pēc tā sākuma.

Daļa no programmas būs pieejama arī skatītājiem citviet pasaulē. 12. septembrī skatītāji ārpus Latvijas varēs noskatīties filmas “Jaunie laiki Šķērsielā”, “Pirms atgriešanās uz Zemes” un “Mana māte” (attiecīgi seansos pl. 17.30, 19.00 un 21.00 atbilstoši savai laika zonai).

Plašāka informācija par filmu programmu pieejama Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma mājaslapā, kā arī www.filmas.lv.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forumu rīko Nacionālais Kino centrs ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Foruma norise atbalstīta arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “KultūrElpa” un Rīgas domes festivālu mērķprogrammā, ļaujot forumam turpināt būt par vadošo starptautisko dokumentālā kino industrijas pasākumu reģionā.