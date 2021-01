Bilskas bibliotēka apmeklētājiem piedāvā virtuālo izstādi

Bilskas bibliotēkā līdz februāra beigām apskatāma Mēru iedzīvotājas, ilggadējās Birzuļu bibliotēkas vadītājas Vijas Meisteres akvareļu šķīvju izstāde. Ņemot vērā, ka šobrīd ir ārkārtējā situācija valstī un ierobežojumu dēļ bibliotēkās klātienes apmeklējumi ir liegti, 17 akvareļu darbi aplūkojami virtuāli, proti, Bilskas bibliotēkas "Facebook" lapā.

Tie ir ziedi, kas gleznoti uz papīra, bet pārnesti uz papīra šķīvjiem. Pērn pavasarī pirmās ārkārtējās situācijas laikā tie izstādē bija izlikti Smiltenes novada bibliotēkas logos, lai priecētu ikvienu garāmgājēju. Kādu brīdi bija aplūkojami arī bibliotēkā Lobērģos, bet šobrīd virtuālā formātā – Bilskas bibliotēkas "Facebook" lapā. Lai skatīšanos padarītu interesantāku, Bilskas bibliotēkas vadītāja Malda Pabērza aicina skatītājus novērtēt, viņuprāt, skaistāko darbu, pie bildes spiežot «like» jeb «patīk».

«Priecē, ka vairākām Smiltenes novada bibliotēkām ir savas lapas sociālajos tīklos, kas ir laba alternatīva šobrīd. Lai arī dodu priekšroku mākslu baudīt klātienē, interneta vidē skatītāju ir daudz vairāk. Varbūt kādu tas iedvesmo pašam paņemt rokās otu?! Ideja par akvareļa ziediem radās dārza svētkos radu lokā. Mums bija kopīgs pasākums, kā vienu no aktivitātēm biju izdomājusi gleznošanu. Atsaucība nebija liela, tā es pati rotaļājos ar akvareļiem, līdz pirmais darbs bija gatavs. Ziedi mani sajūsmina, to forma, krāsa, smarža. Patīk gan pļavu puķītes, gan grieztie ziedi. Kad rudenī devos pensijā un atvadījos no darba Birzuļu bibliotēkā, man sadāvināja tik daudz ziedu! Pārsteidzošākais, ka tie mājās stāvēja vāzēs tik ilgi kā nekad dzīvē. Savukārt no izstādē redzamajiem darbiem man pašai vismīļākās ir narcises, kas prasīja visilgāko laiku,» stāsta V. Meistere.

Jautājot, vai top jauni darbi un Smiltenes novada iedzīvotāji tuvākajā laikā varēs aplūkot vēl kādu izstādi, V. Meistere atbild apstiprinoši. «Visu līdz galam neatklāšu, bet uz kartona papes gabaliem top vienādi darbi septiņās dažādās tehnikās. Uz katra attēlots maizes klaips ar divām šķēlēm, māla krūze un stikla glāze ar pienu. Pieci darbi jau pilnībā pabeigti, diviem vēl punkts uz «i» jāsaliek. Tiklīdz būs iespēja uzņemt apmeklētājus klātienē, mans jaunākais veikums būs redzams Smiltenes tehnikuma bibliotēkā,» atklāj V. Meistere.