Blomes bibliotēkā – ceļojošā izstāde

Līdz 29. februārim Blomes bibliotēkā apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Drīzumā būs aplūkojami Blomes pamatskolas skolēnu radītie darbi.

“Ziemeļlatvija” jau vēstīja, ka iepriekš šī izstāde bija apskatāma Bilskas pagasta pārvaldes ēkā. Izstāde veidota par godu Latvijas simtgadei, un tajā atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti.

Izstāde nevairās atsegt arī sāpīgas vēsturiskas epizodes, kad dažādas svešvaras, baidoties no grāmatu spēka, ir revidējušas un nīcinājušas bibliotēku krājumus. Tādējādi redzētais apmeklētājus mudina novērtēt bibliotēku nozīmi laikmetu griežos un arīdzan mūsdienās un atbalstīt to izaugsmi, lai tās kļūtu par saturā un iespējās bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem.

Blomes bibliotēkas vadītāja Kristīne Metuzāle piebilst, ka vēl līdz 17. februārim ir aplūkojama arī literārā izstāde par mīlestību dzejas rindās. “Bet nākamajā nedēļā plānoju izveidot Blomes pamatskolas skolēnu radošo darbu izstādi,” teic K. Metuzāle.



Apmeklētāju ievērībai. Blomes bibliotēka ir atvērta otrdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17 ar pārtraukumu no pulksten 12.30 līdz 13; piektdienās no pulksten 12.30 līdz 16.30