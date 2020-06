Blomes dārza svētkos māksla tās dažādās izpausmēs

Vairums cilvēku ir izslāpuši pēc kultūras, un pēc visai sarežģītā pavasara katrs mazākais notikums kļuvis par svētkiem. Pirmais publiskais pasākums Blomē pēc ārkārtas stāvokļa beigām vasarīgās noskaņās aizvadīts pagājušās piektdienas vakarā, kad Blomes tautas nama vadītāja Gita Skadiņa aicināja jaunizveidotajā skvērā uz dārza svētkiem. Muzikālo gaisotni radīja akordeonists Kaspars Gulbis un vokāliste Kristena Cīrule.

Vienlaikus tā bija smiltenietes, mediķes Evijas Ziemiņas gleznu izstādes atklāšana. Septiņas gleznas, kas tapušas pērn, novietotas uz molbertiem, lieliski iekļāvās ainavā. “Gleznas ir gan kopijas, gan oriģināli no manām fotogrāfijām. Tās visas gleznoju Smiltenes mākslas skolas pieaugušo studijā, ko apmeklēju jau kopš 2015. gada. Gleznošana ir atslodze no darba Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un ģimenes ārsta praksē. To visu daru savam priekam un mieram, nealkstot izstādes, bet biju sociālajos tīklos ielikusi bildi ar gleznām savā pagalmā. To pamanīja Agnis Melderis un Gita Skadiņa, tā nonācu līdz savai pirmajai personālizstādei,” stāsta gleznu autore E. Ziemiņa.

Viņai visvairāk patīk gleznot kluso dabu, iedvesmojoties no savām fotogrāfijām. Viens no šādiem darbiem izstādē bija “Palsas upe”, bet otrs – “Siena gubas”. “Prieks, ka cilvēkiem patika. Svētku izskaņā nāca klāt un runājās. Kāda sieviete pat atzina, ka sen nebija redzējusi gleznās siena gubas, tās viņu ļoti iepriecinājušas,” piebilst E. Ziemiņa.

Blomes tautas nama dārza svētku apmeklētāja Mudrīte Vestfāle dalās iespaidos: “Brīnišķīgas gleznas! Tik dzīvas, dabīgas un skaistas! Man ļoti patika. Pasākums bija fantastisks, ilgi nebiju ko tik skaistu piedzīvojusi. Akordeons ir viens no maniem mīļākajiem instrumentiem. Reizēm domāju, kur tādiem vienkāršiem mirstīgajiem ir tāds talants?!”

Blomēniete atzinīgi novērtē jauno skvēru Blomes tautas nama priekšā. “Dzīvoju vien pāris soļu attālumā. Tik skaisti, kā ir tagad, iepriekš nav bijis nekad. Agrāk tautas nama priekšpusē liepās varēja sēdēt vien daži kungi, bet tagad ikviens šeit var izbaudīt kultūru sakoptā un vizuāli ļoti pievilcīgā vidē. Paldies domātājiem un darītājiem par tik labu rezultātu! Tagad tikai jāsargā, lai neizposta, un gribas aicināt, lai mammītes savus mazos ved zīmēt ar krītiņiem uz citām vietām. Tādām aktivitātēm ir piemērota skolas teritorija un hokeja laukums,” teic M. Vestfāle.

Blomes tautas nama vadītāja Gita Skadiņa atklāj, ka vasaras sezonā kultūras notikumi mazā formātā turpmāk tiks aizvadīti šajā skvērā, ievērojot joprojām pastāvošos distancēšanās noteikumus. “Pēc tik traka laika atkal varējām saiet kopā. Pasākumu rīkot nebaidījos, jo esam pietiekami apzinīgi. Respektēju vecāko paaudzi, kuri pagaidām ir piesardzīgi. Bet jaunie un vidējā paaudze ir izslāpuši pēc aktivitātēm. Vairākums dārza svētkus baudīja skvērā, bet bija arī tādi, kas to darīja no mašīnām, bet vēl citi – uz velo, riņķojot tautas nama teritorijā. Galvenais, lai katrs dabūtu to fluīdu! Laime mīt vēderā, un, ja vēderā no pasākuma lido tauriņi, tad ir labi,” saka G. Skadiņa.

Nākamais pasākums skvērā gaidāms 22. jūnijā pulksten 20. Šajā datumā tradicionāli Jāņu pasākums noticis Jeberlejas brīvdabas estrādē. Ņemot vērā ierobežojumus, šovasar dienu pēc vasaras saulgriežiem blomēnieši aicināti pie tautas nama, līdzi ņemot jāņuzāles. Vakars svētku noskaņās būs kopā ar Valkas kultūras nama dziesmu draugu kopu “Nāburgi”. Būs arī Jāņu ugunskurs.

“Par šopavasar izveidoto skvēru man ir liels gandarījums. Cik sevi atceros, šī vieta bija nepievilcīga. Bērnībā bija krūmos ieaugusi autoosta, arī vēlāk nekā skaista tajā nebija. Esmu droša, ka šo vietu pratīsim veiksmīgi apdzīvot,” pārliecināta ir Blomes tautas nama vadītāja.