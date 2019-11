Būs grāmatas "Stikla Strenči" atklāšanas svētki

Ceturtdien, 28. novembrī, plkst. 18.00, Latvijas Fotogrāfijas muzejs, mākslinieku apvienība “Orbīta” un pilna servisa nekustamo īpašumu kompānija “Latio” ielūdz uz grāmatas “Stikla Strenči” atklāšanas svētkiem.

Strenču fotodarbnīcas arhīvu veido gandrīz 13 tūkstoši stikla plašu negatīvu, kuri atklāj vairāk nekā 40 gadus no vētrainās Strenču vēstures. Negatīvi no fotodarbnīcas arhīviem ilgu laiku glabājās aizmirsti Strenču darbnīcas bēniņos, līdz 2004. gadā ar Mārča Bendika un nekustamo īpašumu kompānijas “Latio” gādību darbnīcas mantinieks fotogrāfijas nodeva Latvijas Fotogrāfijas muzejam. Pateicoties sadarbībai starp muzeju un grāmatas izdevēju - apvienība “Orbīta”, daļa no šī arhīva tagad būs apskatāma grāmatā “Stikla Strenči”, kuras galvenie veidotāji ir Anna Volkova – sastādītāja un ievada autore, Kirils Kobrins – pēcvārda autors, un Aleksejs Muraško – grāmatas dizaina autors.

Strenču fotodarbnīca durvis vēra 1909. gadā, lai gan šo radošās darbības centru Latvijas provincē ir grūti nosaukt par parastu salonu. Fotodarbnīcas dibinātāja Dāvja Spundes un viņa pēcteču, Kraukļu ģimenes pārstāvju, fotouzņēmumi stāsta par apbrīnojamajiem nācijas veidošanās laikiem un tehnikas progresu. Strenči - vieta, kur unikālā kombinācijā apvienojās tā laika tendences fotogrāfijas mākslā, turklāt pilsētas iedzīvotāji aktīvi piedalījās fotoarhīva radīšanā. Varētu teikt, ka, tikai pateicoties cilvēku vēlmei fotografēties, lai parādītu dzīvi Strenčos, un fotodarbnīcas darbinieku neatlaidībai, mēs varam iepazīties ar ikdienu starpkaru Latvijas mazpilsētā. Spundes un Kraukļu ģimenes darbs mūsdienu izpratnē ir nenovērtējams. Kā vēsturnieks Kirils Kobrins raksta: “Piekritīsim, ka Spundes un Kraukļu nepagurstošās enerģijas, entuziasma iemesls, intence, kas provinciālus fotoamatniekus pārvērš īstos māksliniekos, ir nepieciešamība šo neredzamo dzīvi padarīt redzamu, [..]. Vienkārši starpkaru Strenči ir Rietumu pasaules sociālās kultūras un sociālpsiholoģiskās vēstures punkts, [..].”

Grāmata “Stikla Strenči”, vienlaikus palikdama vēstures dokuments, demonstrē laikmetīgu skatījumu uz arhīva fotogrāfiju. Pirmo reizi ar grāmatu varēs iepazīties tās atklāšanas svētkos Latvijas Fotogrāfijas muzejā. Viesiem būs īpaša iespēja apskatīt Strenču fotoarhīva stikla plates un fotografēties uz oriģināla fotosalona fona, kurš iegūts no pašas Strenču darbnīcas. Pasākuma laikā jauno grāmatu varēs iegādāties par īpašu cenu.





PASĀKUMS NOTIKS ŠĀ GADA 28.NOVEMBRĪ, PLKST. 18:00 LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJĀ, MĀRSTAĻU IELĀ 8 (IEEJA NO ALKSNĀJA IELAS).

PASĀKUMA LAIKĀ TIKS FOTOGRAFĒTS!

ŠĪS GRĀMATAS IZDOŠANA IESPĒJAMA, PATEICOTIES VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDAM UN “LATIO” – PILNA SERVISA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU KOMPĀNIJAI.