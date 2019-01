Cēsīs Ambiente skatuve_TĪRKULTŪRA ciklā uzstāsies britu mūziķis Toms Adams. Nākamais gaidāms Kelsijas Lu koncerts

Sestdien, 26. janvārī, Koncertzāles “Cēsis” Ambiente skatuve ciklā, kas top sadarbībā ar programmu TĪRKULTŪRA, uzstāsies britu mūziķis Toms Adams un grupa “Vēstnieks”. No šodienas tirdzniecībā pieejamas biļetes arī uz nākamo sērijas koncertu 16. martā, kurā viesosies jaunā popmūzikas zvaigzne no Amerikas, čelliste un dziedātāja Kelsija Lu.

Toma Adamsa mūzika ir brīnišķīgs pretstats interneta vides pārsātinātībai - tā ieved klausītāju pasaulē, kurā ir dzīva apjausma par īstenību un patiesumu. 2018. gada izskaņā klajā nācis Toma Adamsa jaunākais albums “Yes, Sleep Well Death”. Lai arī jaunais ieraksts bagātināts ar post roka un elektroniskās mūzikas ietekmēm, mūzikai joprojām piemīt tik pazīstamais, melodiskais Adamsa dziesmu rakstīšanas kods. Rezultāts ir aizraujoša un unikāla dziesmu izlase, kas klausītāju aizved ceļojumā pretī jaunatklāsmēm, pamīšus ieskaujot eiforiskās harmonijās, ko dzirdēsim arī Cēsīs.

Pirms Toma Adamsa dzirdēsim latviešu muzikālo apvienību “Vēstnieks", savukārt pēc koncerta apmeklētājiem būs iespēja mūziķus iepazīt tuvāk sarunā par mākslinieku radošo pasauli un iedvesmas avotiem. Sarunu vadīs muzikologs Dāvis Eņģelis.

Nākamais Ambiente Skatuve_TĪRKULTŪRA koncerts gaidāms 16. martā, kurā uzstāsies čelliste, multinstrumentāliste un vokāliste no ASV Kelsija Lu (Kelsey Lu). Viņa šobrīd ir viena no spilgtākajām uzlecošajām popmūzikas personībām, kuras vārds aizvien biežāk izskan mūzikas un kultūras medijos – Pitchfork, Dazed, kā arī Vogue un V Magazine. Sākotnējo atpazīstamību guvusi, sadarbojoties ar tādiem pasaulē atzītiem māksliniekiem kā Lady Gaga, Solange un Dev Haynes no apvienības Blood Orange.

Kelsija Lu ir akadēmiski izglītota čelliste un dziesmu autore. Viņa izpilda savu oriģinālmūziku, kuru raksturo gaišs un maigi suģestējošs dziedāšanas veids - nedaudz pārpasaulīgs un piepildīts ar sapņainu īstenību. Kelsijas mūzika ir reizē aizrautīga un mistiska, ar pārliecinošu čella pavadījumu, elektroniskās mūzkas apdari un samtaini eņģelisku vokālu, balansējot starp kamermūzikas popa un RnB estētiku.

Attīstot koncertsēriju Ambiente skatuve, kas aizvadītajā sezonā ieguvusi klausītāju uzmanību ar tādu mūziķu kā Maarja Nuut, Hogni, Vikoja Čova un muzikālās apvienības Penguin Cafe uzstāšanos, koncertzāle “Cēsis” cikla turpinājumu šogad veido sadarbībā ar programmu TĪRKULTŪRA. Par Baltajām sesijām dēvētos cikla notikums raksturos skaņas un telpas tīrība. Pieaicinātie mūziķi ir pasaulē atzīti jaunās mūzikas tīrradņi, par kuriem runās arī nākotnē. Savukārt skatuve veidota baltā galerijas estētikā, kurā nav nekā lieka - nepastarpināta uzmanība veltīta māksliniekam un mūzikas niansēm.

Abus koncertus būs iespēja dzirdēt ne tikai klātienē - platforma TĪRKULTŪRA nodrošinās translāciju interneta radio vietnē www.tirkultura.net.

Biļetes uz Tom Adams koncertu 26. janvārī nopērkamas līdz pat koncerta sākumam. No šodienas pārdošanā biļetes uz Kelsijas Lu koncertu 16. martā - pirmās 50 biļetes par īpašo cenu 12 EUR, nākamās par 15 EUR.

Biļetes nopērkamas koncertzāles “Cēsis” kasē, “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās un internetā www.bilesuparadize.lv.