Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 95 gadu jubilejā piedāvā digitalizētu izstādi “Laika liecinieki”

Šī gada pavasarī digitalizēta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja 95 gadu jubilejas izstāde “Laika liecinieki”. Tagad izstāde skatāma katra interesenta datorā vai viedtālrunī, dodot iespēju nesteidzīgi iepazīt stāstus par cēsniekiem, Cēsu pilsētu un novadu.

Apskati virtuālo izstādi ŠEIT.

Viena no iezīmēm, kas raksturo Cēsu muzeja teju gadsimtu ilgo darbību, ir ciešā saikne ar pilsētas iedzīvotājiem, tāpēc veidot muzeja 95 gadu jubilejas izstādi tika aicināti cēsnieki. Sekojot muzeja ierosinājumam, cēsnieki izvēlējās tēmas un atsevišķus priekšmetus, kuri viņuprāt raksturo Cēsu pilsētas vēsturi un muzeju. Izstāde ļauj iepazīt Cēsu pilsētas un novada vēsturi sākot no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Izvēlētie stāsti atspoguļo to, cik tematiski bagāts un plašs ir Cēsu muzeja krājums. Te atradīsiet stāstus par Jāņa Poruka vijoli, unikālām 18.gs. zemnieku rokrakstu grāmatām, Cēsu pirmo fotogrāfu Kārli Andersonu, leģendāro grāmatizdevēju Jāni Ozolu, par brīvības cīnītāju, skautu, arhitektu un Latvijas karoga vēstures pētnieku Kārli Dzirkali un citiem. Savukārt atsevišķo krājuma priekšmetu amplitūda svārstās no neliela 12.gadsimta bronzas krustiņa līdz viduslaiku monētu depozītam.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs ir viens no vecākajiem un apmeklētākajiem pašvaldību muzejiem valstī un 2020. gadā svinēja savas pastāvēšanas 95 gadu jubileju.