“Cīrulis” aicina dzimšanas dienu svinēt kopā

Šo sestdien, 29. februārī, pulksten 19 Palsmanes kultūras namā uz tautas deju kolektīvu koncertu “Ciemos pie Cīruļa” ielūdz Palsmanes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Cīrulis”, lai kopā nosvinētu savu dzimšanas dienu –

23 gadus.

“Cīrulim” šie svētki ir 17. februārī, un ik gadu šajā mēnesī kolektīvs aicina ciemos citus dejotājus, lai sniegtu skatītājiem kopīgu koncertu.

Šoreiz koncertā uzstāsies vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Tīne” no Strenčiem, folkloras kopa “Rudzupuķe” no Smiltenes, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda” un jauniešu deju kolektīvs “Rieda” no Grundzāles, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Varis” no Variņiem, skolēnu deju kolektīvs “Mazais brālis” no Palsmanes un pats jubilārs – “Cīrulis”.

Redzot mēģinājumu procesu, “Cīruļa” un Palsmanes kultūras nama vadītāja Aija Zeibote jau tagad priecājas, ka būs skaists koncerts. “Mēs iziesim cauri visam gada ritumam kā aplim – cauri visiem gada svētkiem, visiem saulgriežiem. Tāpēc arī koncerta afišā mums ir skaists vainags, kurā simboliski iepīti visi gadalaiki,” stāsta A. Zeibote.

Šosezon tautas deju kolektīvi paši izvēlas repertuāru un mācās dejas, kas tiem patīk, jo līdz nākamajiem lielajiem Dziesmu un deju svētkiem vēl ir laiks, līdz ar to arī koncertā Palsmanē varēs redzēt dažādas dejas, ko izvēlējies katrs koncerta “Ciemos pie Cīruļa” viesis.

Pēc koncerta ap pulksten 22 Palsmanes kultūras namā sāksies saviesīga “Cīruļa” dzimšanas dienas ballīte ar deju mūziku. “Laipni aicināti visi, kuri grib priecāties kopā ar dejotājiem,” piebilst A. Zeibote.