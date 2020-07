“Covid-19” dēļ meklēja jaunas iespējas un formātu Smiltenes simtgades svinībām

Šis pavasaris “Covid-19” pandēmijas dēļ visiem bija pilns izaicinājumu, pašvaldībām nācās atteikties no plānoto pilsētas svētku programmām, meklējot jaunas iespējas un formātus, lai ievērotu epidemioloģiskās prasības un pulcēšanās ierobežojumus. To darīja arī Smiltenes pilsētas simtgades svinību rīkotāji.



Svētku aktivitātes būs visu nākamo nedēļu, bet centrālie notikumi – no 17. līdz 19. jūlijam. Interneta lietotāju vidū pašvaldība izpelnījusies kritiku par vēlu nopublicēto svētku programmu. Izskanējušie viedokļi mudina domāt, ka iedzīvotāji pilsētas svētkos gribētu vakara lielkoncertu ar atpazīstamu Latvijas mūziķu dalību. Pavisam citas atbildes un ierosinājumus Smiltenes pilsētas svētku rīkotāji lasīja aptaujas anketās, ko pašvaldībai iesūtīja vairāk nekā 550 cilvēki. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā iedzīvotāji būtu gatavi atzīmēt Smiltenes simtgadi, ņemot vērā, ka joprojām ir “Covid-19” pandēmija.

“Gatavošanās Smiltenes simts gadu svinībām noritēja un aizvien norit stiprā cilvēka zīmē, jo tieši stiprie cilvēki, tas ir, mēs visi simt un vairāk gados esam izveidojuši savu pilsētu tādu, kāda tā ir. 2020. gada pavasara notikumi pasaulē pārvilka strīpu svētku iecerei par pulcēšanos vairākos muzikālos uzvedumos, tējnīcu stāstos, taču, ja idejas ir stipras, tās nepazūd – tās atrod jaunas iespējas un formas,” stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Smiltenes simtgadei pašvaldība sāka gatavoties 2019. gada rudens beigās. Visiem ar Smiltenes 100. jubileju saistītajiem notikumiem atvēlēti 137 735 eiro, tostarp tiem, kas jau ir notikuši. Jāpaskaidro, ka no pašvaldības budžeta simtgadei atvēlētā naudas summa tiks izlietota arī jubilejas pasākumos, kuru norise plānota turpmākajos šā gada mēnešos.

Centrālais notikums – Vecajā parkā

Zināms, ka Smiltenes pilsētas simtgades svētku galvenais notikums būs 17. un 18. jūlija vakarā no pulksten 22 līdz 02 Vecajā parkā, kur varēs baudīt Latvijā unikālu, speciāli Smiltenes simtgadei veidotu nakts pastaigu taku ar skaņas, gaismas un video instalācijām “Teiksma par gaismas bruņinieku”.

Šis būs mākslas darbs, kurā apvienosies gaismu māksla, proza, dramaturģija, mūzika, aktiermāksla, scenogrāfija, video un skaņu režija, kuru paredzēts baudīt, esot kustībā, ejot cauri Vecajam parkam virzienā no Vidusezera slūžām uz Tepera ezera pārgāzni (virziens svarīgs gan stāsta saturam, gan valstī noteikto ierobežojumu ievērošanai). Parka teritorijā būs izvietoti kopumā 12 monumentāli gaismas un video objekti.

Smiltenes simtgades svētku režisors Kārlis Anitens teic, ka šī īpašā dāvana pilsētai – nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku” – radusies, iedvesmojoties no brazīliešu rakstnieka Paulu Koelju darba “Ceļavārdi gaismas bruņiniekam”. “Man kā režisoram bija ārkārtīgi grūts uzdevums atrast veidu, kā mēs varam nosvinēt svētkus, nepulcējoties statiskā koncertā vai svinīgā pasākumā, un tomēr radīt ko pārsteidzošu, kas ļautu šajā savādajā laikā piepildīt sevi ar prieku un gaismu. Un sirds pateica priekšā – pārlasi vēlreiz Paulu Koelju “Ceļavārdi gaismas bruņiniekam”. Ir sajūta, ka šis izcilais meistars raksta par mums. Mēs vienmēr savā pilsētā esam bijuši gaismas bruņinieki, kuri zina savu ceļu. Un nešaubīgi zinām savu ceļu arī tagad – grūtā un savādā laikā, kas mūs piemeklējis. Ceļš! Es sapratu, ka jārada gaismas ceļš – īpaša pastaigu taka. Mēs nedrīkstam pulcēties, bet mēs kopā varam būt kustībā – pastaigā. Ļoti vēlos, lai šis mākslas darbs, ko esmu radījis, sadarbojoties ar labākajiem gaismu un video māksliniekiem Latvijā, dod veldzējumu un aizmiršanos un vienlaikus piepilda smilteniešus ar jaunu sparu un mieru, kāds raksturīgs tikai īsti stipram cilvēkam. Kur slēpjas smilteniešu spēks? Gan jau taka iedos atbildi!” stāsta režisors K. Anitens.

Režisors aicina ļauties fantāzijai, sarunai ar sevi un būt bērnam, kas mīt katrā no mums, ka arī spēcināt sevi Smiltenes simtajā jubilejā, lai dotos tālāk. Lai gan unikālais mākslas darbs baudāms arī kā vienkārša pastaiga, K. Anitens aicina ikvienu takas apmeklētāju pirms tam iepazīties ar šī piedzīvojuma pirmo daļu – pašu teiksmu par gaismas bruņinieku, kas veidota pēc P. Koelju darba motīviem un ir pieejama mājaslapā smiltene.lv.

Jāņem vērā, ka, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību, pa taku būs aizliegts pārvietoties ar velosipēdiem un skrejriteņiem. Takas apmeklētāji aicināti nepulcēties pie konkrētiem objektiem, bet atrasties pastāvīgā kustībā, ievērojot valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus. Cilvēkus ar jebkādiem elpceļu slimību simptomiem Smiltenes novada pašvaldība aicina palikt mājās.

Ar lielu atbildības sajūtu pret līdzcilvēku veselību

Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītājas vietas izpildītāja un vietniece Velga Mālkane atzīst, ka lielas korekcijas ieviesa pasaulē notiekošais, kas šobrīd ietekmē arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju. “Visu pavasari, kad Latvijā tika noteikts ārkārtējais stāvoklis “Covid-19” infekcijas ierobežošanai, gan no režisora Kārļa Anitena, gan pārējo iesaistīto darbinieku puses bija jūtama liela atbildības sajūta, piesardzība un pietāte pret cilvēku veselību un drošību. Mēs neviens nezinājām, kā šī infekcijas slimība pasaulē turpināsies. Tā joprojām nekur nav pazudusi. Sanitārās prasības, distancēšanās ierobežojumi publiskajos pasākumos joprojām ir stingri. Gan Latvijā, gan daudzviet pasaulē ir atcelti visi 2020. gadā plānotie lielie festivāli un koncerti, jo nedrīkst riskēt ar jaunu slimības uzliesmojumu. Mēs bijām spiesti atcelt sākotnēji ieplānotos koncertus, lai neveicinātu masu pulcēšanos un ilgstošu stāvēšanu uz vietas. Ja paraugāmies, šomēnes Latvijā arī citas pašvaldības nerīko lielus koncertus, bet sadala tos vairākos mazākos notikumos, kas risinās vienlaicīgi. Iespējams, kāds privātais uzņēmējs rīko lielu koncertu, bet tā ir viņa atbildība,” par svētku rīkošanu šajā sarežģītajā laikā stāsta V. Mālkalne.

Viņa aicina ikvienu izbaudīt unikālo Smiltenei radīto pastaigu taku parkā. Plašā parka teritorija ir gan ainaviski skaista, gan piemērota tam, lai neveicinātu nevajadzīgu pulcēšanos, savukārt pats mākslas darbs ļaus izbaudīt mirkli un lepoties. Lai radītu svētku sajūtu, plānotas vairākas mazāka formāta aktivitātes, kurās varēs iesaistīties vairāku dienu garumā.

Iebilda pret svētku pārcelšanu uz nākamo gadu

Sākoties “Covid-19” pandēmijai, Smiltenes pilsētas simtgades svētku rīkotājiem vēl jo vairāk bija svarīgs iedzīvotāju viedoklis. Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītājas vietas izpildītāja atklāj, ka divas trešdaļas no respondentiem uzskatīja, ka svētkus nedrīkst pārcelt uz 2021. gada vasaru, jo nākamajā gadā notiks reģionālā reforma un pašvaldību vēlēšanas. Līdz ar to svētkiem netiktu veltīta pienācīga uzmanība. Daudzi pauduši uzticību rīkotājiem, atbalstot viņu idejas. Aptaujas dalībnieki par labu esam atzina aktivitātes pastaigu veidā, savukārt par to, vai būtu gatavi apmeklēt auto koncertu, viedokļi nebija tik viennozīmīgi. “Daudzi komentāros rakstīja, ka viņiem nemaz nav savas automašīnas, un tas liegtu dalību šāda veida koncertā. Cilvēki ļoti labprāt būtu piedalījušies sportiskās aktivitātēs. Bet uz jautājumu, kam būtu jāuzņemas atbildība par apmeklētāju veselību, vairākums respondentu atbildēja, ka viņiem pašiem,” stāsta V. Mālkalne.

Sekojot Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) rekomendācijām, V. Mālkalne aicina savos viedtālruņos lejupielādēt aplikāciju “Apturi Covid”. Šī lietotne ir ātrākais veids, kā uzzināt, vai ir bijusi saskare ar “Covid-19” saslimušo. Svarīgi zināt, ka trešdien, 8. jūlijā, SPKC paziņoja: “Vērtējot šīs nedēļas saslimstības gadījumus Latvijā ar “Covid-19”, ja epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā apstiprināsies, ka vairākiem gadījumiem nebūs izsekojams infekcijas avots, tad, visticamāk, būs jāatgriežas pie stingrākiem ierobežojumiem nākamajā nedēļā.

Svētku dienu no 13. līdz 19. jūlijam programma

Lai iemirdzas mūsu skaistā Smiltene!

No 13. līdz 19. jūlijam Smiltenes novada pašvaldība aicina iedegt gaismu katra smiltenieša mājā un uzņēmumā, izkarot Latvijas valsts karogu un diennakts tumšajā laikā iededzot kādu gaismas avotu, lai svētku nedēļa iemirdzas.

Akcija “Stiprie vārdi Smiltenei!”

14. jūlijā no pulksten 13 līdz 15 akcijas “Stiprie vārdi Smiltenei!” ietvaros nāc un iefilmē savu sveicienu, vēlējumu un stipros vārdus pilsētai un visiem smilteniešiem. Pils ielā 2, skvērā pie “Smiltenei 100” lielformāta burtiem, režisors Kārlis Anitens sagaidīs ikvienu, kurš vēlēsies nodot savu sveicienu video formātā.

Virtuālā siena ar svētku vēstījumiem

No 15. jūlija Smiltenes pilsētas centrā sāks darboties piecus metrus augsta virtuāla siena ar svētku vēstījumiem – Smiltenes novada domes priekšsēdētāja Edgara Avotiņa ievadvārdiem katrai svētku dienai, svētku programmas piedāvājumiem, svarīgiem un jautriem notikumiem Smiltenes dzīvē un ieskatu nakts pastaigu takas “Teiksma par gaismas bruņinieku” tapšanas aizkulisēm.

Simtgades pārsteigumi

No 15. līdz 17. jūlijam smilteniešus ikdienā pārsteigs mazi un iepriecinoši simtgades pārsteigumi.

Kinozāles svētku nedēļas repertuārs

No 13. līdz 17. jūlijam pulksten 17 Smiltenes novada Kultūras centra kinozālē animācijas filma bērniem “Uz priekšu!”. Savukārt pulksten 19.30 romantiska filma pieaugušajiem “Tici mīlestībai”.

18. jūlijā no pulksten 9 līdz 22 un 19. jūlijā no pulksten 9 līdz 15 – “Smiltenes 100 nozīmīgi notikumi” un “Smiltenes leģendas” video stāstu demonstrēšana.

Aktivitātes piektdien, 17. jūlijā

Izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920–2020” atklāšana

Pulksten 15 Smiltenes novada Kultūras centrā simtgades svētku diena sāksies ar svinīgu izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920–2020” atklāšanu. Izstāde tapusi, Smiltenes novada bibliotēkai, novada muzejam sadarbojoties ar novada vēstures entuziastiem. Izstāde atspoguļo notikumus, kuri radījuši priekšnosacījumus pilsētas dibināšanai, par pilsētas attīstības līkločiem. Izstādes darba laiks 17. jūlijā no pulksten 15 līdz 22, 18. jūlijā – no pulksten 9 līdz 22, 19. jūlijā – no pulksten 9 līdz 15.



Iepazīsti Smiltenes vēsturi izzinošās ekskursijās

Pulksten 15 un 18 izzini Smiltenes vēsturi ekskursijās – “Smiltenes ielu stāsti” (gide Maija Jančevska) un “Smiltenes un Kalnamuižas vēsture” (gids Gunārs Auders). Ekskursijas ilgums līdz divām stundām. Pulcēšanās un sākums pie Pils ielas 2. Ekskursijas ir bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās.

Ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

No pulksten 15 līdz 19 ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un apskati, kā notiek pēdējās simtgades laikā lielākie šīs baznīcas restaurācijas un remonta darbi baznīcas iekštelpās. Apskatei būs pieejama tikai neliela baznīcas daļa. Ieeja par ziedojumiem.

Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota unikāla nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku”

No pulksten 22 līdz 02 īpaši Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla nakts pastaigu taka Vecajā parkā.

12 monumentāli gaismas un video objekti.

Aktivitātes sestdien, 18. jūlijā

Smiltenei 100 amatnieku tirdziņš

Muzikālie priekšnesumi “Mēs Smiltenei”

No pulksten 8 līdz 14 Baznīcas laukumā no Marijas ielas līdz Kalna ielai Smiltenes un no pulksten 8 līdz pusnaktij Baznīcas laukumā 6 Smiltenes novada mūziķu muzikālie priekšnesumi “Mēs Smiltenei”:

pulksten 10 Smiltenes pilsētas pūtēju orķestris;

pulksten 11.30 Signe Baltere un Jānis Krūmiņš (grupa “Ceļojums”);

pulksten 15 Smiltenes vidusskolas grupa “Forward”;

pulksten 15.30 Ralfs Krūmiņš;

pulksten 16.30 Inga Lazdiņa;

pulksten 18 Dzintars un Kristīne Ziediņi;

pulksten 19.30 Viktors Tilčiks;

pulksten 21 grupa “Tilts”;

pulksten 22.30 grupa “The Missing”.

Svētku laikā darbosies kafejnīcas “Trīs papīri un kūkas”, “Pasēdnīca”, “Pauze” un Brantu muižas saimnieces āra kafejnīca “Baudalus”.

Projektu “Life Adaptate” un “Green Palette” informācijas telts

No pulksten 10 pie Smiltenes novada domes Pils ielā 2, skvērā pie “Smiltenei 100” burtiem, radošas un izzinošas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem par vides un klimata jautājumiem. Aktīvākajiem dalībniekiem pārsteiguma balvas.

Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” ekspozīcija

No pulksten 10 līdz 18 iespēja apskatīt Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” pastāvīgo ekspozīciju “Lietišķās mākslas un tautas tērps Smiltenē” par Smiltenes novada tautas tērpa darināšanu un nēsāšanas tradīcijām. Ir apskatāmi un iegādājami arī jaunākie studijas dalībnieču darbi, iespēja iekāpt studijas vecākajās stellēs un ieaust lupatiņu draudzības paklājā.

Atvērto durvju diena un sidra degustācija sidra darītavā“Abuls” un ābeļdārzā

No pulksten 13 līdz 20 sidra darītavā “Abuls”, Launkalnes pagasta “Vecsprenīšos”, visi interesenti tiek laipni gaidīti uz atvērto durvju dienu un sidra degustāciju, kur varēs nogaršot darītavas visas sidra garšas.



Ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

No pulksten 13 līdz 19 ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un apskati, kā notiek pēdējās simtgades laikā lielākie šīs baznīcas restaurācijas un remonta darbi baznīcas iekštelpās. Apskatei būs pieejama tikai neliela baznīcas daļa. Ieeja par ziedojumiem.

Iepazīsti Smiltenes vēsturi izzinošās ekskursijās

Pulksten 13.30 un 18 izzini Smiltenes vēsturi ekskursijās “Smiltenes ielu stāsti” (gide Maija Jančevska) un “Smiltenes un Kalnamuižas vēsture” (gids Gunārs Auders). Pulcēšanās un sākums pie Pils ielas 2. Ekskursijas ir bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās.

Latvijas Antīko automobiļu kluba Padomju tehnikas sekcijas vasaras pasākums

No pulksten 15 līdz 18 antīko automašīnu parādes brauciens pa Smiltenes ielām un automašīnu apskate Smiltenes novada Kultūras centra autostāvvietu laukumos. Pilsētas iedzīvotājus un viesus priecēs aptuveni četrdesmit restaurētas un labi saglabātas padomju laika automašīnas. Pasākumā piedalīsies automašīnas ar vēsturiskā spēkrata statusu, kas ražotas no 1955. gada.

Smiltenes vidusskolas sveiciens pilsētai simtgadē

Pulksten 21 Smiltenes vidusskolas sveiciens pilsētai simtgadē pie skolas ēkas Dakteru ielā 27

Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota unikāla nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku”

No pulksten 22 līdz 02 īpaši Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla nakts pastaigu taka Vecajā parkā.

12 monumentāli gaismas un video objekti.

Aktivitātes sestdien, 19. jūlijā

Pulksten 15 Jāņukalna estrādē Ainara Mielava koncerts. Saistībā ar pulcēšanās ierobežojumiem vietu skaits ierobežots – piecsimt cilvēku. Koncertu būs iespējams vērot tiešraidē Smiltenes novada YouTube kanālā, www.smiltene.lv, ko nodrošinās Re:TV televīzija.

Latvijas čempionāts triatlonā

No pulksten 9 atpūtas un sporta kompleksā “Teperis” norisināsies Latvijas čempionāts triatlona sprinta distancē, “Half-Ironman” sacensības, kā arī bērnu, jauniešu un tautas klases triatlons.