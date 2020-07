Dabas koncertzāle aicina: iepazīsti zemeszvaigzni tiešsaistē

Dabas koncertzāles radošā komanda sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, iepazīstina ar šī gada varoni pūpēdi zemeszvaigzni (Geastrum) un aicina to iepazīt tiešsaistē – darbnīcās (jūlijā) un koncertā (augustā) interneta vidē.

Viens no Dabas koncertzāles idejas autoriem mūziķis Ingus Ulmanis: “Zemeszvaigznes un arī mūsu iepriekšējo varoņu nozīme šajā neparastajā 2020.gadā ir visizteiktāk sajūtama. Tieši šobrīd mūsdienu cilvēks saprot, cik nelielu daļu no visas dzīvās pasaules mēs aizņemam un cik ātri mainās sasteigtās ikdienas prioritātes. Mūsu varonis – zemeszvaigzne ir kā saziņas objekts ar pasauli, ko varam nosaukt par “Pelēko karaļvalsti”, kuru zinātniskajā pasaulē sauc par Micēliju – Sēņotni. Tā ir vesela fantastika, ko mums nākas atklāt lielajā dabas kopsakarā, to respektējot un reizē piedzīvojot neparastu ceļojumu pa hifu izveidotajām pazemes maģistrālēm.”

Zemeszvaigzne ir neliels pūpēdis ar ārējo apvalku, kurš plīstot un atveroties sadalās daivās, tā piešķirdams sēnei zvaigžņveida formu. Sēne nav ēdama, tā sastopama dārzos, mežos, visbiežāk grupās. Latvijā zemeszvaigznes sugas ir retas, lielākā daļa no tās sugām ir ierakstītas Sarkanajā grāmatā un Aizsargājamo sugu sarakstā.

Dabas koncertzāles 2020.gada galvenās zinātnieces Latvijas Dabas muzeja vadošās mikoloģes Diāna Meiere un Inita Daniela ir gandarītas, ka Dabas koncertzālē beidzot pienākusi kārta sēnēm. Diāna Meiere norāda: “Zemeszvaigznes ir tikai viens no sēņu valsts pārsteigumiem. Ja tajā ieskatās dziļāk, tālāk par ierasto sēņu mērci, tad paveras vesela pasaule, kuru pavisam nesen esam sākuši apzināties un izprast.”

Stāstu par zemeszvaigzni šogad uzzināsim neierastā, bet mums visiem drošākā veidā – tiešsaistē. No jūlija beigām katru vakaru tiks atklāta jauna Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavota radošā darbnīca. Būs iespēja gan apskatīt informatīvu informāciju, gan arī tiešsaistē uzdot jautājumus. Pasākuma kulminācija plānota 1. augustā, kad paredzēts muzikāls priekšnesums. Šogad ikvienam interesentam ir iespēja izveidot individuālu koncertzāli draugu un ģimenes lokā. Par vietni, kur varēs piedzīvot šos notikumus – informēsim mūsu sociālajos tīklos.

Koncerts un darbnīcas notiek tiešsaistē un ir bezmaksas. Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mājas lapā – www.dabaskoncertzale.lv un sociālajos tīklos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv/.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.