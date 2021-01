Dāvja Sīmaņa filmai „Gads pirms kara” pasaules pirmizrāde Roterdamā

Pazīstamā režisora Dāvja Sīmaņa jaunās spēlfilmas Gads pirms kara pasaules pirmizrāde notiks Roterdamas starptautiskajā kinofestivālā. Līdz ar četrpadsmit citām pretendentēm filma atlasīta vienā no festivāla galvenajām programmām “Big Screen Competition”, kur uzvarētājs balvā saņems 30 000 EUR un garantētu filmas izrādīšanu Nīderlandes kinoteātros un televīzijas kanālos.

Roterdamas starptautiskais festivāls ir viens no Eiropā būtiskākajiem kino notikumiem un šogad svin savu 50. jubileju. Tas norisināsies no 1. februāra līdz 7. februārim, pandēmijas dēļ šogad jaunā un neparastā formātā. Cenšoties ierobežot Covid-19 izplatību, Nīderlandes valdība līdz 9. februārim slēgusi visas publiskās iestādes, tai skaitā kinoteātrus, tādēļ šogad festivāla norise pilnībā pārcelta uz interneta vidi un visu filmu seansi, tāpat kā sarunas ar filmu veidotājiem un kinoprofesionāļu tikšanās, notiks tiešsaistē. Nīderlandes iedzīvotājiem un festivāla akreditētajiem viesiem tiks piedāvāta izvēle — vai nu skatīties filmas digitālās pirmizrādēs, kas tiecas imitēt klātbūtnes iespaidu kinoteātrī, piedāvājot tiešsaistes tikšanos ar filmas autoriem un iespēju uzdot jautājumus; vai arī iznomāt filmu straumēšanai internetā 72 stundu periodā. Dāvja Sīmaņa jaunās filmas Gads pirms kara pirmizrādes seanss un tiešsaistes tikšanās ar skatītājiem notiks 5. februārī plkst. 20:00.

Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma: "Roterdamas starptautiskais kinofestivāls ir viens no Eiropā tradīcijām bagātākajiem tā dēvētajiem A klases festivāliem, kas savās filmu programmās akcentē filmas ar savdabīgiem, nereti radikāliem režijas elementiem. Latvijas kino devums līdz šim nav īpaši piesaistījis Roterdamas festivāla veidotāju uzmanību, tālab augsti vērtējams fakts, ka režisora Dāvja Sīmaņa filma Gads pirms kara ir iekļauta šī festivāla konkursa programmā. Novēlam veiksmi Roterdamā un, ceram, ka dalība šajā nozīmīgajā festivālā pavērs ceļu filmai arī citur pasaulē."

Vēsturiskā trillera Gads pirms kara centrā ir jauns cilvēks Pēteris Mālderis, viens no 20. gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem. Filmas stāsts apspēlē viņa traģikomisko un sirreālo ceļojumu 1913. gadā, īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma, — laikā, kas pārvērta pasauli. Sižeta pamatā ir sazvērestības intriga, ko Pēteris cenšas atrisināt, bet dažādie stāsta pavērsieni vienlaikus ir arī reālu vēstures notikumu atspoguļojums, tādēļ filmas galvenais varonis savā ceļā sastop virkni pazīstamu vēsturisku personību — Ļeņinu (Lauris Dzelzītis), Freidu (Ģirts Ķesteris), Staļinu (Eduards Johansons), Trocki (Gints Grāvelis) un Prustu (Jānis Putniņš), kā arī mīļoto sievieti Almu (Inga Apine), trako viedo (Juris Strenga) un citus zīmīgus personāžus. Filma ir Eiropas vēstures interpretācija, kas vēsta par vecās kultūras bojāeju.

Filmas radošo kodolu veido režisors un scenārija autors Dāvis Sīmanis, operators Andrejs Rudzāts, māksliniece Kristīne Jurjāne un producents Roberts Vinovskis, šādā sastāvā radošā komanda veidojusi arī spēlfilmu Pelnu sanatorija (2016).

Filma Gads pirms kara ir triju valstu kopražojums — ar Studiju Lokomotīve spēkus apvienojušas Studio Uljana Kim no Lietuvas un Produkce Radim Prochazka no Čehijas. Lietuvas pusē radošajā komandā līdzdarbojās filmas komponists Fausts Latēns - viens no ievērojamākiem Lietuvas komponistiem, kas pagājušā gada decembrī devās mūžībā. No Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova. Filma saņēmusi Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu.