Ditas Rietumas Eiropas kino festivālu izlase Cēsīs sāk pavasara cēlienu

Kino “Cēsis” arī pavasara sezonā turpina priecēt kino gardēžus ar izmeklētu programmu. No februāra līdz aprīlim katru otro trešdienu tiks demonstrētas Eiropas prestižāko kino festivālu novērtētās jaunākās kino lentes. Izlasi veidojusi mākslas zinātņu doktore un kino teorētiķe Dita Rietuma.

Pavasara sezonā kino gardēžu vakaros būs iespēja noskatīties aizvadītajā gadā tapušas kino lentes, kas ieguvušas balvas un plaši izskanējušas nozīmīgos starptautiskos kino festivālos. Savukārt noslēdzošajā seanss sola pārsteigumu – tajā tiks izrādīta filma no 2019. gada Starptautiskā Berlīnes kinofestivāla repertuāra. Ditas Rietumas Eiropas kino festivālu izlases seansi ir īpaši arī ar to, ka filmas laikā ir iespēja baudīt vīnu, bet pirms tiem ar skatītājiem tiekas pati cikla veidotāja. Uzticīgākajiem kino gardēžiem piedāvājam iespēju iegādāties abonementu uz visiem pavasara cēliena seansiem par izdevīgāku cenu.

“Ditas Rietumas Eiropas kino festivālu izlases” pavasara cēlienu atklāsim 6. februārī, plkst. 19.00 ar vienu no 2018. gada nozīmīgākajām filmām – poļu režisora Pāvela Pavļikovska filmu “Aukstais Karš” (Cold War), kas pirmizrādi piedzīvoja nozīmīgajā Kannu kinofestivālā un tur saņēma balvu par labāko scenāriju. Pavļikovska melnbaltās vēsturiskās drāmas darbība norisinās vairāku dekāžu garumā – tā aizsākas īsi pēc Otrā pasaules kara, kad Polijā valda sociālistiskais režīms. Filmas galvenie varoņi – tautas deju ansambļa vadītājs un dejotāja, kura ziņo par ansambļa vadītāju slepenajiem dienestiem, uzsāk attiecības. Abu kaislību stāsts ierakstās sarežģītajā XX gs. vēstures kontekstā, tajā ietilpst arī ansambļa vadītāja bēgšana uz Rietumiem un abu mīlētāju nošķirtība daudzu gadu garumā.

Filmas īpašās kvalitātes nosaka ne tikai tās sižetiskās norises, bet arī stilistiskais risinājums - melnbaltais attēls, šķietami "nepareizās" kadra kompozīcijas, kas raksturīgas Pāvela Pavļikovska autorstilam. Šis ir spilgts Eiropas autorkino paraugs, kas kandidē uz augstākajiem Eiropas kino apbalvojumiem – Eiropas Kinoakadēmijas balvām, kā arī pārstāv Poliju Amerikas Kinoakadēmijas Oskaru sacensībā.

20. februārī būs skatāma viena no provokatīvākajām un emocionālākajām pērnā gada Eiropas filmām “Meitene” (Girl), kas saņēma galveno balvu Starptautiskajā Kannu kinofestivālā, tā sadaļā Īpašais skatiens (Certain Regard). Beļģijas un Nīderlandes kopprodukcijā tapušajā darbā kā reīzsors talantīgi debitējis Lukass Donts. Filmas galvenais varonis ir pusaudzis - jauns puisis, kurš ir dzimumu maiņas procesā un trenējas baletskolā. Izaicinošā tēma ir risināta ar pārsteidzošu smalkjūtību, tā atklāj jauna cilvēka nobriešanas problēmas un savas identitātes meklējumu procesu. Filma kandidē uz nozīmīgām Eiropas Kinoakadēmijas balvām, un šis fakts liecina par talantīga, jauna Eiropas režisora spēcīgu pieteikumu.

“Ditas Rietumas Eiropas kino festivālu izlases” cikla turpinājumā, 6. martā, tiks demonstrēta filma no 2018. gada Kannu festivāla programmas, kas sagādāja balvu filmas režisoram Ali Abasi – “Kur satiekas pasaules” (Border). Šī zviedru un dāņu kopražojuma filma piedāvā žanriski izaicinošu un atraktīvu darbu, kurā savijas pasakas, mistikas un trillera elementi. Filmas galvenā varone Tīna ir spēcīgas miesasbūves sieviete, kas strādā muitā un ir apveltīta ar īpašu ožu. Filmas gaitā atklājas, ka Evai ir vistiešākā saikne ar pasauli, par kuras esamību pat nenojaušam.

Šīs žanriski šķietami raibais, konceptuāli eklektiskais darbs gan aizkustina, gan šokē. Filma pretendēja uz vairākām Eiropas kinoakadēmijas balvām.

20. marta seansā un Ditas Rietumas Eirpas kino festivālu izlasē iekļuvusi arī kāda filma no ASV – “Neuztraucies, viņš tālu netiks” (Don't Worry He Won't Get Far on Foot) ar Hoakīnu Finiksu galvenajā lomā. Amerikāņu režisors Gass van Sants nenoliedzami, ir amerikāņu kino klasiķis, kurš strādā stilistiski ļoti plašā amplitūdā, veidodams filmas gan klasiskā stila ietvaros, gan arī radikālus, eksperimentālus darbus. Šī filma, kas tika pirmizrādīta Berlīnes kinofestivālā, ir tuvāka tradicionālajām, klasiskam vēstījumam – tas ir biogrāfisks darbs par vienu no ASV popkultūrā pazīstamākajiem karikatūristiem Džonu Kalahanu, kurš atklāja savu talantu tikai pēc smagas traumas autoavārijā, kas viņu padarīja par invalīdu.

Kino gardēži allaž gaida filmas no Eiropas kinematogrāfa citadeles Francijas. 3. aprīlī skatīsimies franču melodrāmu “Uzticīgais” (L’homme fidele). Stāsts ir par sievieti Evu un diviem vīriešiem - viņas vīru un viņa labāko draugu. Kaislība liek Evai pamest vīru, lai dzīvotu kopā ar abu kopīgo draugu. Taču liktenim patīk sāpīgi jokot – viņai nākas atgriezties pie vīrieša, kuru viņa ir pametusi.

Galvenajās lomās – atzīts franču aktieris un arī šī filmas režisors Luiss Garels un supermodele Letīcija Kasta, kura filmējusies nevienā vien filmā. Abu aktieru saspēli interesantu padara arī fakts, ka dzīvē viņi ir laulātie draugi. Vienā no lomām – arī Francijas jaunā zvaigzne Lilija - Roza Depa - franču dziedātājas un aktrises Vanesas Paradī un amerikāņu aktiera Džonija Depa meita. Filma ir ieguvusi balvu par labāko scenāriju nozīmīgajā Sansebastjanas (Spānija) festivālā, kā arī citas balvas.

Savukārt cikla pavasara sezonas noslēgumā, 10. aprīlī, apmeklētājus gaida seanss – pārsteigums, kurā tiks demonstrēta filma. Kāda? To būs iespēja uzzināt, sekojot līdz aktualitātēm Koncertzāles “Cēsis” un Kino “Cēsis” mājaslapā.

Biļetes uz “Ditas Rietumas Eiropas kino izlases” seansiem nopērkamas koncertzāles “Cēsis” kasē, “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās un internetā. Pieejams arī abonements.