Dod iespēju uz Smiltenes novadu palūkoties putna acīm

Smiltenes novada bibliotēkā, sākot no šās trešdienas, 23. septembra, var apskatīt Blomes pagasta iedzīvotāja Riharda Spilvas fotogrāfiju izstādi “Smiltenes novads dabas krāsu spēlē”.



Izstādē aplūkojamas 18 dabas fotogrāfijas dažādos rakursos, tostarp no putna lidojuma jeb gaisa. Tās uzņemtas, izmantojot dronu (bezpilota lidaparātu), un šādi atklājot dabas skaistumu no cilvēkam neierasta skatupunkta.

“Kad uzlaid dronu gaisā, tad redzi, – no augšas viss izskatās pavisam citādāk. Iepriekš pat iedomāties to nevar. Tieši tāpēc man ar dronu uzņemtās fotogrāfijas patīk visvairāk,” “Ziemeļlatvijai” teic Rihards Spilva.

Viņš sevi raksturo kā cilvēku, kuram patīk būt dabā, tāpēc arī daba ir viņa kā fotogrāfa iecienītākais modelis– kopš tā laika, kad Rihards sāka strādāt Islandē, kuras neparastā daba pārsteidz un fascinē daudz ļaužu.

Kopš aprīļa Rihards dzīvo mājās, Blomes pagastā, un tad arī uzņēmis izstādē izliktās Smiltenes novada ainavas, bet drīz dosies atpakaļ uz Islandi ar cerību, ka līdz tam vēl pagūs safotografēt Latvijas rudeni, kad koku lapas maina krāsu un skats no putna lidojuma uz mežiem un parkiem ir ļoti skaists.

“Vēl fantastiski uz apkārtējā fona izskatās dzeltenie rapša lauki. Ļoti skaists ir ezers Latvijas kontūras formā pie Smiltenes, ko agrāk nebiju redzējis,” tikai dažus piemērus nosauc Rihards.

Parādīt daļu no sava vaļasprieka – fotografēšanas – arī citiem cilvēkiem, sarīkojot izstādi, viņu uzaicināja Smiltenes bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā Liene Krūmiņa. Taču jau pirms tam pa sociālajiem tīkliem ceļoja kāda cita Riharda uzņemta fotogrāfija, kurā no putna lidojuma redzama Smiltenes Vecajā parkā, Vidusezera krastā, izbūvētā brīvdabas estrāde amfiteātra formā un bruģētā apļa vidū izveidotie trīs vanagi – Smiltenes ģerboņa simbols.

Izrādās, Rihards Spilva ir viens no šā laukuma būvniekiem, šajā objektā šovasar viņš nostrādājis divus mēnešus, tādēļ arī tik operatīvi noreaģēja uz šo Vecā parka “odziņu” (trijiem vanagiem bruģī), ko vislabāk var ieraudzīt tikai no putna lidojuma.

Riharda Spilvas fotogrāfiju izstāde “Smiltenes novads dabas krāsu spēlē” Smiltenes novada bibliotēkā apskatāma līdz 16. novembrim.