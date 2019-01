Ekskluzīvi jaunās komēdijas “Klases salidojums” aizkadru foto

No 14. februāra kinoteātros visā Latvijā būs skatāma filmu “Svingeri” un “Blēži” radošās komandas jaunākā komēdija “Klases salidojums”. Mēnesi pirms pirmizrādes ir publiskota atklāta filmēšanas aizkadru fotogrāfiju izlase. Ir skaidrs - būs karsti un vienaldzīgo nebūs!

“Klases salidojums” ir stāsts par trīs vīru draudzību, kas izturējus teju pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties!

Spilgta četrdesmit gadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar kārtīgu devu humora. Viens no filmas galvenajiem tēliem, kuru atveido Ainārs Ančevskis, ir no dzīves noguris ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par rutīnu. Juris Kaukulis spēlē mūžīgi jauno rokeri, kuram pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj izveidot pilnvērtīgas attiecības. Savukārt trešo draugu, kura lomā iejuties Imants Strads, nesen pametusi sieva, tādējādi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.

“Klases salidojumā" redzēsim arī tādus iemīļotus aktierus kā Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers un daudzus citus. Filmas producents ir Kristians Alhimionoks un producējošā kompānija ir “Platforma Filma”. Filmu Latvijas kinoteātros izplata “Labs Kino”.