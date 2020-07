Ērģemes pagastā svētki, kas solās kļūt par tradīciju

Aizvadītajā nedēļā pirmo reizi ar dažādiem pasākumiem vairāku dienu garumā tika atzīmēti Ērģemes pagasta svētki. Lai gan sākotnēji bija plānots tos atklāt trešdien ar basketbola turnīru pie Turnas tautas nama, slikto laikapstākļu un mazās atsaucības dēļ turnīru nācās atcelt. Svētkus atklāja ar citu sporta pasākumu – petanka turnīru Ērģemes petanka laukumos.

Turnīrā piedalījās 12 dalībnieki, kurus salozēja sešās komandās. Par turnīra uzvarētājiem kļuva Mārtiņš Kreilis un Mārcis Krams, aiz sevis kā otros atstājot Imantu Zvirbuli un Ingusu Ruņģi, bet trešajā vietā Leldi Stūri un Sergeju Kozlovu. Pirmo pagasta svētku dienu noslēdza ielu muzikantes Evelīnas Kramas koncerts.

Ērģemes pagasta Turnas tautas nama vadītāja Līga Krama atklāj, ka Ērģemes pagasta svētki radās kā alternatīva Ērģemes pamatskolas salidojumam, kuru nācās atcelt pandēmijas dēļ. Jaunā svētku formāta ideja pieder Ērģemes un Kārķu pagastu sporta organizatoram Mārcim Kramam. Viņš arī visus pārliecinājis par svētku nepieciešamību. L. Krama atzīt, ka šogad svētkus var uzskatīt par sava veida eksperimentu, jo nav pieejamas arī Ērģemes pilsdrupas, kur citkārt norit pasākumi. “Mēs nospriedām, ka būs šādi – Mārcis ar sportu, es ar kultūru, bibliotēkas meitenes ar aktivitātēm bērniem. Manuprāt, mums ir izdevies. Domāju, ka varētu tos ieviest kā tradīciju – ik gadu uz kapusvētkiem organizēt Ērģemes pagasta svētkus,” tā L. Krama.

Dienā, kad “Ziemeļlatvija” apmeklēja pagasta svētkus, paralēli sporta aktivitātēm pludmales volejbola laukumos petanka laukumos notika svinības pašiem mazākajiem. Neraugoties uz lietainiem laikapstākļiem, atsaucība bija liela – pieprasījums pēc cukur­vates tikpat vērienīgs kā pēc seju apgleznošanas, kur mazos ķiparus nepagurusi ar dažādiem sejas zīmējumiem iepriecināja Valkas mākslas skolas pedagoģe Daiga Soloveiko. Sirsnīgs, ar vietējo iedzīvotāju un viesu sarunām, izvērtās pikniks – bija aicinājums ņemt līdzi cepamdesiņas, tas guva atsaucību.

Sestdien svētki turpinājās jau agri no rīta pulksten 3.45 ar makšķerēšanas sacensībām “Ne asakas!”, kurās savā starpā sacentās 11 dalībnieki no Ērģemes, Turnas, Omuļiem, Kārķiem un Valkas. Pēc piecām stundām veiksmīgākais copmanis izrādījās ērģemietis Zigurds Dainis, otrais Edgars Etjantens no Valkas, bet trešais Harijs Linde no Omuļiem. Dienas turpinājumā ‒ ik gadu plaši apmeklētie un tradīcijām bagātie Ērģemes kapusvētki un pirmreizējie pludmales svētki, kur, pavadot laiku uz ūdens, cilvēki atpūtās nepiespiestā gaisotnē bez steigas un stresa, kādu citkārt rada liela mēroga pasākumi. Vakaru un svētkus noslēdza ar Ivetas Baumanes un Roberta Pētersona un džeza grupas “Dream Teller” koncertu turpat petanka laukumos.

VIEDOKĻI

Santa Muhina:

- Mani ļoti apmierina šis formāts – tas, ka svētki ir vairākas dienas, ka ik dienu ir ko apmeklēt un redzēt. Ja vienā dienā ir salikts ļoti daudz, ir grūti izlemt, uz ko doties. Protams, laikapstākļus varētu vēlēties labākus, bet tik un tā svētki man patīk, tie ir daudzpusīgi – ir ko darīt gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan sporta aktivitātes. Katru dienu esmu bijusi uz kādu pasākumu. Īpaši izbaudīju Evelīnas Kramas koncertu – lirisks un mierīgs. Tā laikā spīdēja saulīte – vakars bija fantastisks, to pilnībā izbaudīju. Var redzēt, ka cilvēki noilgojušies pēc pasākumiem – neraugoties uz lietu, nāk un piedalās. Pietrūkst notikumu, svinību, uz kuriem aiziet, lai izrautos un atslēgtos no ikdienas. Vēlētos pagastā arī brīvdabas kino vakarus un kārtīgu zaļumballi, pēc kuras mēs visi esam noilgojušies. Kopumā esmu apmierināta ar to, kas Ērģemes pagastā notiek. Paldies Līgai, ka uzņemas un organizē pasākumus.

Mārcis Krams:

- Šogad bija plānots Ērģemes skolas salidojums, kuru pandēmijas dēļ nācās atcelt, tāpēc bija jādomā kaut kas citādāks kā iepriekšējos gadus, jo arī pilsdrupas nebija pieejamas. Radās ideja svētkus rīkot garākus – vairākus vakarus ar dažādām aktivitātēm un pasākumiem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku var ieplānot un atrast laiku sev interesējošās programmas daļas apmeklējumam. Manuprāt, tas izdevās. Katrā pasākumā publika bija cita. Žēl, ka svētkus iespaidoja laikapstākļi, sevišķi piektdienas bērnu ballīti un sporta sadaļu, kā arī Valkas folkloras dziesmu draugu kopas “Nāburgi” koncertu pilskalnā – Cepurkalnā, kas tika īpaši gatavots šim vakaram. Pašlaik visi vides elementi vēl ir uz vietas, tāpēc aicinu interesentus atbraukt un uzkāpt Ērģemes pilskalnā un uzzināt, kāpēc tam viens no nosaukumiem ir Cepurkalns.