Grundzāles dejotāji festivālā piedalīsies virtuāli

Lielākajam Eiropas tautu kultūras un mākslas festivālam “Eiropiāde” šovasar bija jānotiek Lietuvā, Klaipēdā. Grundzāles tautisko deju kolektīvs “Rieda” jau kopš pērnā gada gatavojās pirmo reizi startēt Eiropiādē – šajā vērienīgajā pasākumā, kurā ik gadu pulcējas ap pieciem tūkstošiem dalībnieku. “Covid-19” pandēmijas dēļ festivāls pirmo reizi notiks virtuāli.

“Zināmu apstākļu dēļ tas nevar noritēt klātienē, tādēļ Starptautiskā Eiropiādes komiteja no Beļģijas un viņu tehniskā komanda piedāvā sadarbošanos savā pirmajā virtuālajā versijā. Dejotāji, mūziķi un dziedātāji no visas Eiropas no 5. līdz 9. augustam tiksies virtuālajā pasākumā “Europeade 2020 – virtuāli kopā”, iekļaujoties parastajā piecu dienu šovu, gājienu un balles programmā. Simtiem grupu no Portugāles līdz Baltijas valstīm, no Kipras līdz Skotijai dalīsies unikālā kultūras un draudzības brīdī un aicinās pievienoties ikvienu interesentu,” informē Grundzāles kultūras nama vadītāja Inga Lazdiņa.

Detalizētai pasākumu programmai varēs sekot līdzi interneta vietnē www.europeade.eu un Facebook lapā https://www.facebook.com/europeade.eu. Grundzālieši piedalīsies virtuālajā festivālā, esot daļa no Eiropas kultūras veidotājiem, apzinoties savu pienesumu tās dažādošanai.