Guntara Rača jaunā grāmata “Reiz Ziemassvētkos...” vispieprasītākā jau pirmajā nedēļā!

Pagājušajā nedēļā grāmatnīcās nonāca jaunākā Guntara Rača dzejoļu un dziesmu vārdu grāmata “Reiz Ziemassvētkos...”. Šodien publicētie Latvijas lielāko grāmatnīcu tīklu “Top 10” rāda, ka šī grāmata ir bijusi vispieprasītākā “Zvaigzne ABC”, “Jānis Roze” un “Valters un Rapa” grāmatu veikalos jau savas izdošanas pirmajā nedēļā.

Grāmatā apkopoti pilnīgi jauni, kā arī daži agrāk jau publicēti autora Ziemassvētku pantiņi, kā arī Ziemassvētku dziesmu vārdi. Dziesmas pazīstamas darījušas grupas “Līvi”, “bet bet”, “Fomins & Kleins”, “Dzeguzīte”, kā arī izpildītāji Lauris Reiniks, Normunds Rutulis, Andris Ērglis, Ainars Virga un Putnu Balle.

Katram, kurš šo grāmatu iegādājas, autors un “Izdevniecība MicRec” dāvina CD ar Ziemassvētku oriģināldziesmām populāru izpildītāju izpildījumā, kā arī tajā iekļautiem šo dziesmu instrumentālajiem pavadījumiem, jeb tā sauktajām fonogrammām, lai katrs pats var pirms svētkiem iemācīties kādu no dziesmām, un ar grāmatas, un instrumentālā pavadījuma palīdzību uzrīkot sev, un saviem mīļajiem nelielu koncertu!

Jau nākamajā pirmdienā, 3. decembrī ar koncertu atjaunotajā “VEF kultūras pilī” sāksies Guntara Rača un grupas “Saldās sejas” grāmatai veltītā koncertsērija, kurā kā īpašie viesi piedalīsies: Lauris Reiniks, Ivo Fomins, Normunds Rutulis, Katrīna Bindere un Latvijas radio bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte”. Koncertos skanēs populāras latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas ar Guntara Rača vārdiem.

Guntars Račs: “Es esmu ļoti patīkami pārsteigts par tik negaidītu sākumu. Cerēju, ka grāmatiņa “ieskriesies” un kāds to pamanīs tikai nedēļu pirms Ziemassvētkiem, bet ir noticis brīnums! Es no sirds par to priecājos un gaidu ikvienu grāmatas izdošanai veltītajos koncertos visā Latvijā. Tā kā koncerts Liepājā 6. decembrī koncertzālē “Lielais Dzintars” ir jau izpārdots, nolēmām rīkot papildkoncertu 5. decembrī. Mums būs krāsaina un dzīvespriecīga programma un ar šādiem muzikantiem citādāk nemaz nevar būt. Protams, būs arī kāda sentimentālāka nots”.

Koncerti:

03. decembris - Rīga, VEF kultūras pils

05/06. decembris - Liepāja – Lielais dzintars

07. decembris - Valmiera – Kultūras centrs

09. decembris - Ventspils – Jūras vārti

13. decembris - Cēsis – Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

14. decembris - Rēzekne - Latgales vēstniecība “Gors”

19. decembris - Tukums – Kultūras nams

20. decembris - Sigulda – “Siguldas devons”

29. decembris - Jelgava - Kultūras nams