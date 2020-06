Informācija par Valmieras teātra pirmajām pārceltajām izrādēm

Jūlija beigās un augustā notiks pirmās pārceltās, no 13. marta nenotikušās, izrādes – “Uz Akapulko, kundze!”, “Ardievas ieročiem”, “Tilti”, “Alvinga kundze” un “Cilvēkam vajag suni”.

BIĻEŠU ĪPAŠNIEKIEM!

Lai nodrošinātu apmeklētāju savstarpējo 2m distanci, ko pieprasa joprojām spēkā esošie pulcēšanās ierobežojumi, skatītāju ietilpība teātra zālēs ir samazinājusies par aptuveni 80%, tādēļ iegādātās biļetes būs nepieciešams samainīt pret jaunajiem izrāžu datumiem.

No 29. jūnija līdz 5. jūlijam būs pirmā iespēja izrāžu biļešu īpašniekiem samainīt iegādātās biļetes pret jaunām. To varēs izdarīt TIKAI Valmieras teātra kasē vai zvanot uz kases tālruni 64207335 un rezervējot vietas (darba laiks pirmdien - piektdien no plkst. 10:00 līdz 18:30, sestdien, svētdien no plkst. 10:00 līdz 13:00). Pēc 5. jūlija nesamainītās izrāžu biļetes nonāks tirdzniecībā.

Jaunie izrāžu datumi redzami Valmieras teātra mājas lapā.

No 6. jūlija internetā (www.vdt.lv, www.bilesuparadize.lv) tiks uzsākta biļešu tirdzniecība uz jaunajām jūlija un augusta repertuāra izrādēm.

Lai nodrošinātu, ka visiem biļešu īpašniekiem ir iespēja samainīt savas biļetes pret jaunajiem izrāžu datumiem, katru mēnesi pirms aktuālā repertuāra izsludināšanas tiks nodrošināta nedēļa, kurā esošo biļešu īpašnieki varēs to izdarīt, pirms biļetes nonāks pārdošanā.

RĪGAS VIESIZRĀDES

Maijā nenotikušās viesizrādes Dailes un Nacionālajā teātrī tiek pārceltas uz 2021. gada maiju. Precīzi datumi tiks izziņoti, tiklīdz tas būs zināms.

! Ar skolēnu un individuālajām grupām sazināsimies atsevišķi !